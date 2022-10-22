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Главная / Вадим Карп’як взяв інтерв’ю у віце-прем’єрки та очільниці Міністерства економіки / 22.10.2022 14:05
22.10.2022 14:05
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Вадим Карп’як взяв інтерв’ю у віце-прем’єрки та очільниці Міністерства економіки

Вадим Карп’як взяв інтерв’ю у віце-прем’єрки та очільниці Міністерства економіки

Юлія Свириденко поділилася оптимістичними та песимістичними сценаріями розвитку української економіки 2023 року, висновками про те, як країна пережила перші місяці війни та перспективами інвестицій. Про це вона в інтерв’ю телеведучому ICTV Вадиму Карп’яку в ефірі Національного телемарафону.

За її словами, іншого шляху для того, аби економіка розвивалася та акумулювала більше доходів до держбюджету, немає.

– Ми маємо стимулювати аграрний сектор – те, що нам дає валютну виручку. Підтримати металургів, хіміків, виробників харчової промисловості. І робити це як через реалізацію масштабних програм підтримки, так і точково за допомогою Уряду. Інакше бізнес не виживе. І ми це розуміємо. У мене як міністра економіка основні стейкхолдери – бізнес. Моя задача – зробити так, щоб він функціонував, а після війни ще й займався відновленням, – зазначила Юлія Свириденко.

Міністерка підкреслила, що українська економіка стала на “військові рейки з першого дня війни, тобто адаптувалася під реалії. У перший же день запрацювала програма бронювання працівників та релокації підприємств з небезпечних територій, а також було здійснено переналаштування логістичних шляхів.

Говорячи про стан української економіки сьогодні, очільниця Мінекономіки каже, що економіка демонструє гнучкість. Прогнози щодо падіння ВВП за підсумками року покращились порівняно з прогнозами, які давали на початку війни.

– Якщо дати характеристику економіки України, то це некрихкість. Ми адаптувались. У нас є різні сценарії, в залежності від того, що відбуватиметься в військовому плані. І до кожного з цих сценаріїв є набір інструментів: яким чином ми маємо підтримувати економіку. Один з найбільш оптимістичних сценаріїв – зростання економіки на 15% та більше. Найбільш песимістичний – падіння на 0,4%, – розповіла перша віцепрем’єр-міністерка.

Натомість для розрахунку держбюджету на 2023 рік брався консервативний сценарій – зростання приблизно на 4%.

Водночас, попри війну, Україна вже сьогодні готується до повоєнного відновлення. Уряд представив План відновлення на конференції в Лугано та запустив платформу Advantage Ukraine, де представлено інвестиційні можливості України.

Як зазначила в інтерв’ю Свириденко, на платформі зареєстровано вже понад 200 заяв від інвесторів з США, Великої Британії, Німеччини та інших західних країн. Наразі Мінекономіки з іноземними партнерами працює над питанням страхування інвестиційних ризиків.

– Маємо надію запустити до кінця року один інвестиційний проєкт з покриттям до 90% від MIGA. Це говорить про те, що ми впевнені в нашій перемозі. І що, попри війну, іноземні інвестори цікавляться проєктами в Україні, – каже вона.

За словами міністерки, попри триваючі бойові дії, є розуміння, куди прямує Україна та яка економіку будується, з урахування того, на які галузі ця економіка буде спиратися.

– Це Military-tech, сільське господарство металургія та інші. З акцентом на дуже глибоку переробку. Адже для нас життєво необхідно зменшити фізичний обсяг експорту сировинної продукції, але не втратити експорту виручку, – запевнила Юлія Свириденко.

Теги: Вадим Карп’як, Велике інтерв'ю, Юлія Свириденко
22.10.2022 14:05

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