Вадим Карп’як пояснив, чому українцям легко купитися на пропаганду та вкиди ворога

Журналіст та телеведучий Вадим Карп’як розповів, як працює інформаційний простір в сучасних реаліях.

За словами ведучого ICTV, зараз інформаційний простір перенасичений і тому людина зазвичай фізично не може перевірити всю інформацію. Це і стає причиною сприйняття українцями російської пропаганди.

Журналіст наголосив на тому, що існує міф про «обмеженість» інформації під час війни, який не відповідає дійсності.

«Люди часто сприймають затримку оперативної інформації з фронту як обмеження, хоча така затримка продиктована необхідністю не інформувати одразу про успіхи української армії, бо російська розвідка теж моніторить наш інформпростір, а дати день-два закріпитися на позиціях, щоб у ворога не було жодного шансу відбити цю територію», — пояснив Вадим під час виступу на «Інтелектуальних студіях у Smart Просторі».

До всього ускладнює сприйняття соціальна напруга в суспільстві. І саме працівники медіа можуть її врегульовувати. Насамперед, необхідно забезпечувати самоцензуру журналістів, які мають бути обережні з гострими темами.

Що таке свобода слова, які проблеми існують в українській журналістиці, які маніпуляції циркулюють в інформпросторі, відповіді на ці питання можна знайти за посиланням.