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Главная / Вадим Карп’як пояснив, чому українцям легко купитися на пропаганду та вкиди ворога / 06.10.2022 16:57
06.10.2022 16:57
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Вадим Карп’як пояснив, чому українцям легко купитися на пропаганду та вкиди ворога

Вадим Карп’як пояснив, чому українцям легко купитися на пропаганду та вкиди ворога

Журналіст та телеведучий Вадим Карп’як розповів, як працює інформаційний простір в сучасних реаліях.  

За словами ведучого ICTV, зараз інформаційний простір перенасичений і тому людина зазвичай фізично не може перевірити всю інформацію. Це і стає причиною сприйняття українцями російської  пропаганди. 

Журналіст наголосив на тому, що існує міф про «обмеженість» інформації під час війни, який не відповідає дійсності. 

«Люди часто сприймають затримку оперативної інформації з фронту як обмеження, хоча така затримка продиктована необхідністю не інформувати одразу про успіхи української армії, бо російська розвідка теж моніторить наш інформпростір, а дати день-два закріпитися на позиціях, щоб у ворога не було жодного шансу відбити цю територію», — пояснив Вадим під час виступу на «Інтелектуальних студіях у Smart Просторі». 

До всього ускладнює сприйняття соціальна напруга в суспільстві. І саме працівники медіа можуть її врегульовувати. Насамперед, необхідно забезпечувати самоцензуру журналістів, які мають бути обережні з гострими темами. 

Що таке свобода слова, які проблеми існують в українській журналістиці, які маніпуляції циркулюють в інформпросторі, відповіді на ці питання можна знайти за посиланням.

Теги: Вадим Карп’як
06.10.2022 16:57

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Вадим Карп’як пояснив, чому українцям легко купитися на пропаганду та вкиди ворога

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