В Україні вчетверте відбудеться BE SUSTAINABLE! Fashion Summit

4 вересня 2021 року, під час Ukrainian Fashion Week No Season 2021, в онлайн- та офлайн-форматі відбудеться саміт, присвячений розвитку сталої моди в Україні – 4-й BE SUSTAINABLE! Fashion Summit.

Тема четвертого BE SUSTAINABLE! Fashion Summit — Циркулярність та циркулярна мода. Підходи, виклики, перспективи.

Мета конференції — презентувати успішні світові кейси та розкрити ключові напрямки для успішної трансформації індустрії:

циркулярна мода — підходи переосмислення виробництва та споживання модного продукту;

циркулярне виробництво — виклики збереження ресурсів та технологічний розвиток;

циркулярні колаборації — перспективи крос дисциплінарних проєктів.

Запрошені спікери — Олена Фроляк, керівниця інформаційної служби ICTV, Марта Маркез (Marta Marques), засновниця бренду Marques Almeida, Орсола де Кастро (Orsola de Castro), засновниця та креативна директорка глобального розвитку Fashion Revolution, Керрі Мерфі (Kerry Murphy), засновник The Fabricant, Алекс Макінтош (Alex Macintosh), управляючий директор Christopher Raeburn, Юлія Кушер, комерційний директор заводу по вирощуванню діамантів Алькор-Д, Оксана Ткачук — Глобальна маркетинг директорка напрямку Household корпорації “Біосфера”, Юрій Голянич — Генеральний менеджер бізнесу Household та Recycle корпорації “Біосфера”.

Партнером BE SUSTAINABLE! Fashion Summit виступає компанія Biosphere Corporation, демонструючи своєю підтримкою тезу, що мода і промислове виробництво можуть бути однаково sustainable.

Спікери розкриють актуальні теми циркулярної моди та її локального застосування заради створення відповідальної індустрії майбутнього.

Перегляд BE SUSTAINABLE! Fashion Summit онлайн є безоплатним на медійних ресурсах Ukrainian Fashion Week.

Вхід на саміт безоплатний, за попередньою реєстрацією за посиланням: https://forms.gle/JB8Td974dJDp93pS6



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