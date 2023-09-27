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Главная / Українські ветерани проведуть у Києві показові тренування перед встановленням світового рекорду зі стронгмену на міжнародному фестивалі Арнольда Шваценеггера / 27.09.2023 14:12
27.09.2023 14:12
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Українські ветерани проведуть у Києві показові тренування перед встановленням світового рекорду зі стронгмену на міжнародному фестивалі Арнольда Шваценеггера

Українські ветерани проведуть у Києві показові тренування перед встановленням світового рекорду зі стронгмену на міжнародному фестивалі Арнольда Шваценеггера

Показові тренування відбудуться 30 вересня, о 12:00 на Контрактовій площі.

Захід проводиться в рамках підготовки команди ветеранів до участі в міжнародному спортивному фестивалі Arnold Classic Europe та встановлення світового рекорду 15 жовтня в Мадриді.

В Іспанії українські ветерани планують протягнути за канат в упорі сидячі 4 вантажівки загальною масою 35 тон.

Своїм рекордом команда хоче привернути увагу до проблеми спортивної реабілітації ветеранів війни та ініціювати організацію у 2024 році міжнародних змагань серед ветеранів під егідою України.

У показовому тренуванні та змаганнях візьмуть участь 8 захисників з різних куточків країни, які отримали поранення та травми під час бойових дій, і які є призерами першого всеукраїнського туру змагань з адаптивних видів спорту серед ветеранів «Сильні України».

До збірної команди ветеранів увійшли: Олександр Швачка (Київ), Вʼячеслав Цюх (Київ), Владислав Шатіло (Чернігів), Євген Смага (Чернігів), Артем Марченко (Суми), Артем Погорілий (Полтава), Михайло Дроботенко (Кропивницький), Денис Барчук (Бровари).

До уваги представників ЗМІ: брифінг за участі організаторів та ветеранів відбудеться об 11:50 на Контрактовій площі біля тренувального майданчика.

Контакти для акредитації: 067 802 67 13 (Альона Мальована) або за посиланням https://bit.ly/3PPiOCr

Довідково:

«Сильні України» – перші всеукраїнські змагання з адаптивних видів спорту серед ветеранів та чинних військовослужбовців, які отримали травми та поранення (видимі та невидимі) під час участі в бойових діях на території України. Змагання засновані в рамках системи спортивно-реабілітаційних заходів для ветеранів війни ГО «Федерація стронгмену України» за підтримки народних депутатів України фракції «Слуга Народу» та меценатів. Змагання відбулися в Полтаві, Житомирі, Ужгороді та Рівному в липні-вересні 2023 року, участь в яких взяли понад 400 ветеранів та військовослужбовців. Головний суддя змагань – Василь Вірастюк, чемпіон світу зі стронгмену.

«Arnold Classic Europe» – міжнародний спортивний фестиваль, заснований у 2011 році Арнольдом Шваценеггером та проходить в м. Мадрид (Іспанія). Щорічно участь в змаганнях беруть тисячі спортсменів із більш ніж 50 країн світу.

Также по теме: У Рівному відбулися ветеранські змагання «Сильні України», в яких взяли участь більше 130 ветеранів та військовослужбовців
Теги: Сильні України
27.09.2023 14:12

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