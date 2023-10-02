Українські ветерани планують встановити світовий рекорд зі стронгмену

15 жовтня на міжнародному спортивному фестивалі Arnold Classic Europe у Мадриді українські захисники спробують протягнути за канат в упорі сидячі 4 вантажівки загальною масою 35 тон.
Ти самим у разі успіху буде встановлено світовий рекорд зі стронгмену. Додаткової інтриги додає той факт, що українські ветерани прийматимуть участь у подібних змаганнях вперше.
«Своїм рекордом команда хоче привернути увагу до проблеми спортивної реабілітації ветеранів війни та ініціювати організацію у 2024 році міжнародних змагань серед ветеранів під егідою України», – повідомив Василь Вірастюк, чемпіон світу зі стронгмену, співорганізатор та головний суддя змагань.
У змаганнях візьмуть участь 8 захисників з різних куточків країни, які отримали поранення та травми під час бойових дій, і які є призерами першого всеукраїнського туру змагань з адаптивних видів спорту серед ветеранів «Сильні України».
До збірної команди ветеранів увійшли: Олександр Швачка (Київ), Вʼячеслав Цюх (Київ), Владислав Шатіло (Чернігів), Євген Смага (Чернігів), Артем Марченко (Суми), Артем Погорілий (Полтава), Михайло Дроботенко (Кропивницький), Денис Барчук (Бровари).
Довідково:
Сильні України – перші всеукраїнські змагання з адаптивних видів спорту серед ветеранів та чинних військовослужбовців, які отримали травми та поранення (видимі та невидимі) під час участі в бойових діях на території України. Змагання засновані в рамках системи спортивно-реабілітаційних заходів для ветеранів війни ГО «Федерація стронгмену України» за підтримки народних депутатів України фракції «Слуга Народу» та меценатів. Змагання відбулися в Полтаві, Житомирі, Ужгороді та Рівному в липні-вересні 2023 року, участь в яких взяли понад 400 ветеранів та військовослужбовців. Головний суддя змагань – Василь Вірастюк, чемпіон світу зі стронгмену.
Arnold Classic Europe – міжнародний спортивний фестиваль, заснований у 2011 році Арнольдом Шваценеггером та проходить в м. Мадрид (Іспанія). Щорічно участь в змаганнях беруть тисячі спортсменів із більш ніж 50 країн світу.Также по теме: У Рівному відбулися ветеранські змагання «Сильні України», в яких взяли участь більше 130 ветеранів та військовослужбовців