Украинец внедрил новый уровень мирового банковского сервиса

В 2023 году украинский предприниматель и миллиардер Михаил Романенко (Mykhailo Romanenko) запустил новый необанк «Eternity Business», зарегистрированный в Лондоне, Великобритания.

Данное финансовое учреждение уже с момента своего старта получило большую известность и популярность у европейцев. Банк «Eternity Business» и его создатель удостоились ряда наград европейских организаций, в том числе «International Investment CONGRESS», «ОБСЕ» (а именно INTERNATIONAL DIPLOMATIC MISSION), премией и Орденом «Мировой Культурной дипломатии».

Уникальность Банка «Eternity.business» лежит в его исключительном инвестиционном продукте, а также специализированной web-платформе для взаимодействия с ним. В первые дни после запуска предложение от «Eternity Business» банка вызвало большой ажиотаж среди инвесторов. Как результат — платформа была номинирована на премию как лучший инвестиционный продукт Международным инвестиционным конгрессом.

За высокий уровень финансовой безопасности Международная дипломатическая миссия «ОБСЕ» удостоила победы в данной номинации основателя «Eternity Business» Михаила Романенко.

Банк «Eternity Business» планирует сделать настоящую революцию в сфере финансовых и инвестиционных услуг. Счета клиентов посредством инновационной веб-платформы будут иметь возможность размещать как фиатные средства, так и криптовалюты. Универсальная премиальная карта банка, привязанная к такому счету, теперь будет единым инструментом, объединяющим все финансовые сферы и продукты.



Плюс к этому, в своем личном кабинете клиенты смогут получить полный сервис по обмену/покупке/продаже криптовалют, и самое главное – получить возможность размещать эти активы в банковских инвестиционных продуктах. Весь процесс отслеживания своих инвестиций полностью открыт для клиента: он видит полностью итоговую доходность своих инвестиционных продуктов, еженедельную статистику начисленных и выплаченных доходов, и еще много-много других опций.

Руководство банка с гордостью заявляет, что подобный сервис и услуги, до появления «Eternity Business», были просто недоступны на одной платформе. Клиентам было нужно пользоваться услугами сразу нескольких отдельных компаний и банков, самостоятельно контролировать каждый этап, затрачивать намного больше усилий и времени. Теперь это все стало возможным на платформе банка «Eternity Business».

Говоря о «Eternity Business», нельзя обойти вниманием и его создателя. Михаил Романенко – соучредитель «Danvel Group corporation», основатель «Eterninty Business», предприниматель и инвестор. Михаил основал свою корпорацию в 2014 году. Все началось в Киеве с небольшого офиса. Сейчас команда Михаила насчитывает несколько сотен сотрудников, а Корпорация – несколько компаний в разных странах. Филиалы корпорации расположены в Дубае, Лондоне, Цюрихе, Вене, Сингапуре. Компании Михаила сотрудничают с такими корпорациями, как «JPMorgan Chase», «China Construction Bank», «ALIPAY», «HSBC», «BlackRock», «Goldman Sachs».

Михаил Романенко и его предприятия делают огромный вклад в развитие международных образовательных инициатив. Ведут активную благотворительную деятельность в течении 2022-2023 годов на территории Украины и за ее пределами, оказывают помощь гражданам Украины в Европе.