У StarLightMedia з’явився напрям сталого розвитку

StarLightMedia стала першою українською медіакомпанією, що орієнтується в удосконаленні свого бізнесу на принципи сталого розвитку ООН. Топ-менеджмент і співробітники спільно визначили 8 цілей сталого розвитку, досягненню яких компанія сприятиме надалі.

Минулого року StarLightMedia розпочала проєкт Spring – трансформацію в бізнес майбутнього зі стійкою бізнес-моделлю, можливостями реінвестування в розвиток групи, людей, суспільства і чітко вираженою соціальною відповідальністю. Завдяки його успіхам з 2020 року компанія займатиметься напрямом сталого розвитку системно.

Свідченням важливості цієї теми стала поява окремого напряму. Посаду Sustainability Lead зайняла Яна Гончаренко, яка до цього керувала внутрішніми комунікаціями SLM та координувала роботу в рамках Women Empowerment Principles, що StarLightMedia підписала першою серед українських компаній. Особливу увагу буде приділено питянням інклюзивності, координувати які буде Уляна Пчолкіна, громадська активістка в соціальній сфері та напрямі захисту прав людей з інвалідністю.

Михайло Царьов, CEO StarLightMedia:

«Ми як лідери українського медіабізнесу відчуваємо особливу відповідальність перед суспільством, тому для нас важливо, щоб наші цінності та прагнення до вдосконалення знаходили повне відображення в нашій роботі.

Ми вважаємо необхідним займатись інтеграцією сталого розвитку, гендерної рівності, інклюзивності, соціальної та ековідповідальності.

Не достатньо бути успішним сьогодні, важливо забезпечити умови для сталого розвитку в майбутньому – не лише для бізнесу і співробітників, а й для суспільства в цілому».

Цілі сталого розвитку, обрані для розвитку в StarLightMedia: гідна робота й економічне зростання; якісна освіта, відповідальне споживання і виробництво; здоров’я і добробут; партнерство в інтересах сталого розвитку; гендерна рівність; мир, правосуддя та ефективні інституції; індустріалізація, інновації та інфраструктура.

Яна Гончаренко, Sustainability Lead StarLightMedia:

StarLightMedia — компанія небайдужих людей. Тому напрям сталого розвитку — це можливість спрямувати нашу енергію і цінності в русло глобальних позитивних змін.

Я вірю, що нам вдасться створити в компанії простір рівних можливостей, розвитку та піклування про майбутнє та стати провідником таких удосконалень в суспільстві. Ми відкриті до співпраці з однодумцями, адже недарма партнерство — одна з цінностей нашої компанії та обраних нами цілей сталого розвитку».

Додаткова інформація

Довідка: 25 вересня 2015 року держави – члени ООН прийняли Порядок денний в галузі сталого розвитку до 2030 року. Він включає ряд цілей, спрямованих на ліквідацію бідності та дискримінації, збереження ресурсів планети і забезпечення добробуту для всіх. Кожна з 17 цілей містить низку показників, які мають бути досягнуті протягом 15 років задля збереження планети.

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