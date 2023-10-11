У Києві відбудеться IX Київський міжнародний економічний форум 2023

12 жовтня 2023 року відбудеться девʼятий Київський міжнародний економічний форум — щорічна подія, яка обʼєднує представників української влади, бізнесу та суспільства для відкритого діалогу, обміну досвідом, створення простору довіри та ефективних стратегій розвитку економіки. Цьогоріч титульним медіапартнером заходує виступає Starlight Media.

Вже вдруге форум пройде в Києві в умовах воєнного стану. Тема цьогорічного КМЕФ — «Люди. Бізнес. Економіка. Ціна свободи»

Ключові теми КМЕФ 2023:

Інвестиції та страхування воєнних ризиків

Українська енергетика. Чого очікувати взимку?

Міжнародна співпраця у відбудові України

Євроінтеграція та економічна співпраця

Підприємці на фронті

Людський капітал: адаптація до нових викликів

Ментальне здоров’я: нові навички в новій реальності.

“В часи найскладнішого історичного випробування для країни, її економіки, бізнесу, суспільства та особисто для кожного з нас, маємо згуртуватись, обʼєднати зусилля та досвід, аби приймати складні, сміливі та прагматичні рішення. Мета — стати співавторами не тільки Перемоги, а й такого майбутнього незалежної, інноваційної та заможної України, якою пишатимуться нащадки. Все залежить від нас”, — прокоментував Василь Хмельницький, ініціатор форуму та засновник холдингу UFuture.

Своїм досвідом та баченням поділяться 70+ спікерів, серед яких:

Юлія Свириденко, Перший віце-прем’єр-міністр України — Міністр економіки України;

Михайло Федоров, Віце-прем’єр-міністр України з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — Міністр цифрової трансформації України;

Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України;

Оксана Маркарова, Надзвичайний і Повноважний Посол України в США;

Герман Галущенко, міністр енергетики України;

Гаель Васьєр, Надзвичайний і Повноважний Посол Франції в Україні;

Володимир Поперешнюк, співзасновник компанії “Нова пошта”;

Владислав Чечоткін, співзасновник “Rozetka”;

Максим Тімченко, генеральний директор ДТЕК;

Сергій Тігіпко, власник компаній Групи «ТАС»;

Олександр Богуцький, СЕО Starlight Media;

Зоя Литвин, засновниця громадської спілки “Освіторія” та Новопечерської школи;

Маша Єфросиніна, Почесний Посол ООН з питань народонаселення;

Ольга Руднєва, CEO “Superhumans Center” та інші.

“Минулого року ми обговорювали тему відновлення української економіки після перемоги. Та життя виявилось значно складнішим, а виклики — набагато серйознішими. КМЕФ-2023 присвячений пошуку рішень на найбільш актуальні з них, які треба вирішувати тут і зараз. Надвисока ціна свободи та незалежності України має бути виправдана. Це завдання для кожного з нас”, — зазначив Юрій Пивоваров, СЕО Київського міжнародного економічного форуму.

“Попри війну український бізнес продовжує працювати, підтримує армію та гуманітарні ініціативи. Цьогорічний КМЕФ — це можливість обговорити проблеми, рішення та інструменти інтеграції ветеранів в цивільне життя. Можливість обміну досвідом ведення бізнесу під час війни та обʼєднання зусиль на шляху до перемоги. Можливість зафіксувати наші досягнення та спланувати подальші кроки. Надважлива подія, на якій Superhumans Center має платформу для спільної дискусії — як нам побудувати новий соціальний договір між людьми, які повертаються з війни та бізнесом”, — зазначила Ольга Руднєва, CEO Superhumans Center.

В рамках події кожен учасник зможе долучитися до підтримки центру реабілітації, протезування та реконструктивної хірургії Superhumans Center — кошти від реєстраційних внесків будуть спрямовані на реабілітацію українців, що постраждали від війни.

В день проведення заходу відбудеться онлайн-трансляція на YouTube-каналі КМЕФ за посиланням.

Інноваційний партнер події та Ексклюзивний партнер онлайн-трансляції — Mastercard.

Cтратегічний партнер: UFuture.

Титульні партнери: Нова Пошта; AJAX; Biopharma; Нафтогаз; Федерація роботодавців нафтогазової галузі; Смарт-Холдинг.

Партнери: Київстар, AEQUO, Dynasty Investment Group, Інтерпайп, Епіцентр, МХП, Biosphere, ПУМБ, QP, Neqsol Holding, ПриватБанк, ДТЕК, CEO Club, Work.ua, Superhumans Center, Всеукраїнська програма ментального здоров’я “Ти як?”, ГО “Безбар’єрність”, Освіторія.

Аналітичний партнер: Gradus.

Титульні медіапартнери: Starlight Media, 1+1 Медіа.

Медіапартнери: Ми Україна, Інтерфакс Україна, Delo, The Page, Mind, The Kyiv Independent, TAVR media, Huxley.

Ми віримо, що наша перемога, наше відновлення та розвиток економіки — це наш вибір і наша справа.

Долучайтеся до змін уже 12 жовтня.

Детальніше про подію та умови участі за посиланням.

Київський міжнародний економічний форум 2023

Люди. Бізнес. Економіка

Ціна свободи