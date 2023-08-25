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Главная / Телеканал ICTV2 покаже документальний фільм “Оппенгеймер — батько атомної бомби” / 25.08.2023 16:09
25.08.2023 16:09
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Телеканал ICTV2 покаже документальний фільм “Оппенгеймер — батько атомної бомби”

Телеканал ICTV2 покаже документальний фільм “Оппенгеймер — батько атомної бомби”

Прем’єра ексклюзивного документального фільму “Оппенгеймер — батько атомної бомби” від Universal Pictures відбудеться 28 серпня о 22:00 на телеканалі ICTV2. Показ пройде в рамках прокату художнього фільму “Оппенгеймер” режисера Крістофера Нолана, прем’єра якого відбулася 20 липня. 

“Художній документальний фільм про те, як геніальність, гордість і невпинне прагнення однієї людини назавжди змінили природу війни… призвели до загибелі сотень тисяч людей і розв’язали масову істерію”, – презентують фільм творці стрічки. 

Дж. Роберт Оппенгеймер професор фізики Каліфорнійського університету в Берклі, найбільш відомий завдяки створенню атомної бомби під час Другої світової війни. Саме він став свідком першої детонації атомної бомби в Нью-Мексико в 1945 році, а пізніше процитував Бгаґавада-Ґіту: «Тепер я став Смертю, руйнівником світів». 

Сюжет. Художній документальний фільм розповість про життя Оппенгеймера, починаючи з ранніх років та закінчуючи його внеском у розвиток ядерної фізики. У фільмі покажуть абсолютно нові інтерв’ю та спогади тих, хто знав вченого особисто, й тих, на кого вплинула його спадщина. Зокрема, про американського вченого розкажуть режисер вже культової стрічки Крістофер Нолан та онук вченого Чарльз Оппенгеймер. Містить фільм історії-свідчення від тих, хто пережив Хіросіму, а також цікаві досі невідомі факти від біографів батька атомної бомби. 

Теги: ICTV2
25.08.2023 16:09

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