Телеканал ICTV вимагає спростування недостовірної інформації щодо своєї діяльності

Телеканал ICTV, який є частиною провідної української медіагрупи StarLightMedia, вимагає спростування недостовірної інформації, висловленої Міхеіл Саакашвілі, головою Виконавчого комітету Національної ради реформ України, під час політичного ток-шоу на телеканалі «Україна».

ICTV – один з лідерів теледивлення в Україні. У своїй редакційній політиці провідний недержавний загальнонаціональний телеканал з впливовими інформаційно-аналітичними програмами виступає за об’єктивне, чесне, підкріплене фактами, висвітлення подій.

Публічні заяви високопоставленої офіційної особи, у яких неправдива інформація видається за факт, кидають тінь на ділову репутацію якісного прозорого українського бізнесу. Для медіагрупи важливо захистити, як репутацію каналу, так і національні інтереси держави і телеглядачів від маніпуляцій.

Олександр Богуцький, Директор-Президент телеканалу ICTV:

«Позиція нашого каналу чітка – ми сподіваємося, що пан Саакашвілі відкличе свою публічну заяву, яку він зробив 10 липня 2020 року, як помилкову. Вибачиться за безапеляційну заяву про те, що Віктор Медведчук разом із Фрідманом купує телеканал ICTV… Ми сподіваємося, пан Саакашвілі пригадає, що відповідальність за свої слова та дії є однією з чеснот прогресивних державних службовців».

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