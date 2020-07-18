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Главная / Сексуальна просвіта: Маша Єфросініна у новому соціальному проекті Dialog Hub / 18.07.2020 15:02
18.07.2020 15:02
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Сексуальна просвіта: Маша Єфросініна у новому соціальному проекті Dialog Hub


Dialog Hub та DUREX представляють новий проект STORIES, у якому зірки приходять в Dialog Hub на найвідвертішу розмову про секс і стосунки.

У першому епізоді STORIES відома телеведуча, громадська діячка і блогерка Маша Ефросініна вперше розповідає те, про що не говорила в жодному інтерв’ю.

Перший секс, булінг через вагу, свої стосунки, дасть поради з власного досвіду про те, як говорити з дітьми про секс та чому варто використовувати презерватив.

Цей проект Dialog Hub розробив разом з брендом презервативів Durex та щомісяця буде дивувати вас найвідвертішими подробицями з життя зірок.

Dialog Hub – це освітній центр Фонду Олени Пінчук, який знаходиться на Володимирській, 43 у Києві. Найкрутіші лекції від найкращих спікерів в контексті неформальної освіти: секс-просвіта, охорона здоров’я, психологія, гендерна тематика та інші актуальні теми.

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18.07.2020 15:02



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