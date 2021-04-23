Саммит устойчивого бизнеса: как прошло обсуждение проблем экологии в Украине

22 апреля произошло важное событие для украинского “зеленого” сценария, а именно саммит устойчивого бизнеса. Ведущая и шеф-редактор “Фактов” на ICTV Елена Фроляк выступила модератором панельной дискуссии “Европейское зеленое соглашение – ожидания и возможности: с точки зрения власти и бизнеса”.

Весной прошлого года в Европе появился очень заметный климатический закон, согласно которому выбросы парниковых газов к 2030 году должны сократиться минимум на 50% по сравнению с 1990-м. Это означает, что ведущие секторы экономики: энергетика, сельское хозяйство, химическая промышленность, строительная отрасль, а также другие сферы должны быть глобально переформатированы.

Сейчас в Европе экологические проблемы стали драйвером публичных дискуссий. И, как заявил генеральный секретарь ООН, триллионы долларов, которые сейчас идут на восстановление экономики, будут потрачены только “зеленым” способом, иначе наши дети унаследуют разрушенную Планету

– отметила Фроляк.

Министр охраны окружающей среды и природных ресурсов Украины Роман Абрамовский, озвучивая путь нашей страны в Green Deal, рассказал о проект нового закона об управлении отходами, который планируется принять в ближайшее время – летом или в начале осени этого года.

“Мы на завершающей стадии доработки законопроекта и до конца недели уже планируем выдать его финальную сравнительную таблицу. Главная идея проекта – иерархия управления отходами. И на вершине стоит именно предотвращение образования отходов, устойчивое потребление, устойчивое производство и только последним шагом предполагается утилизация на полигонах”, – высказался Абрамовский.

Главный же акцент дискуссии был сосредоточен на стратегиях украинского бизнеса на пути к реализации Green Deal.

Так Дмитрий Сахарук, исполнительный директор ДТЭК, в рамках саммита заявил, что за 3 года компания построила 1 ГВт мощностей солнца и ветра, в который вложили 1,2 миллиарда долларов. Всего сейчас в Украине 8 кВт мощностей. Через 10 лет ДТЭК планирует, чтобы не менее 33% ее объема электроэнергии будет производиться солнцем и ветром.

Для компании ДТЭК устойчивое развитие – это не дань моде, а часть нашей работы. Мы будем продолжать инвестировать в эту ответственную миссию. Однако инвестиции в будущее не только нашей компании, но и в целом всего бизнеса невозможны без создания соответствующих для этого условий.

То есть, государство должно создать стабильные условия, которые предоставят возможность инвестировать в устойчивое развитие, а бизнес должен в этих условиях и правилах работать. И этот диалог между государством и бизнесом даст результат “, – заявил Дмитрий Сахарук.

Генеральный директор BASF Украины Тибериу Дима раскрыл важный вопрос – обеспечение баланса между производительностью сельского хозяйства и одновременно минимизацией воздействия на экологию:

“Чтобы достичь этого баланса у нас есть 3 основных направления, в которых мы сейчас работаем: выведения новых сортов зерна, биологическая и химическая защита растений с минимальным воздействием на экологию, а также разработка электронного приложения для фермеров”.

Обсудили спикеры в ходе панельной дискуссии и такой важный аспект, как сохранение украинского животноводства. В частности, президент ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса» и генеральный директор ИМК Алекс Лисситса высказался об основных проблемах, которые существуют в его отрасли.

Мы в Украине, когда говорим об устойчивом развитии, обычно виним всех, но не себя. На первом месте стоит государство, потом бизнес, далее эксперты… Но шаг навстречу мы не можем сделать.

Если мы говорим о животноводстве, то в сельском хозяйстве и сельской местности большинство молока, говядины и свинины производится там, где совершенно неконтролируемый убой скота. Мы стараемся уже 10 лет ввести в Украине нормы, которые будут контролировать это. Поэтому, если мы хотим все бороться за устойчивое развитие, нам надо идти вперед “, – сказал Алекс Лисситса.

Также эксперт отметил, что поможет растениеводству занять лидирующие позиции на экспортном рынке:

“Многие сегодня озвучили идею, что Green Deal – это как заработать деньги . Почему? Потому что мы на самом деле можем заработать на карбоновых сертификатах в растениеводстве – более 100 евро на гектар. А для этого нам нужно изменить технологии, ввести инновации. Я рад, что есть диалог с властью, мы доносим эти идеи в рабочих группах при Министерстве защиты окружающей среды. Я хотел бы, чтобы украинский аграрный сектор был одним из первых, кто сможет выполнить все условия и стать в первую линейку тех, кто будет экспортировать в Европу и зарабатывать на Green Deal деньги. И это тот шанс, который Украина не имеет права потерять».

О возможностях Green Deal в фармацевтической отрасли высказался исполнительный директор АО «Фармак» Владимир Костюк:

В 2016 году мы инвестировали около 40 миллионов евро, чтобы вывезти химическое производство из Киева. Для этого специально построили производственное предприятие в городе Шостка. Сегодня в Киеве мы заканчиваем модернизацию очистных сооружений, в которые еще инвестировали почти 500 тысяч долларов.

То есть любое наше инвестиционное решение проходит через призму соответствия принципам устойчивого развития. Например, за последний год мы смогли сократить наши выбросы в атмосферу на 33%. Это действительно большая работа, которая проводится командой “Фармака” для того, чтобы демонстрировать, что принципы устойчивого развития функционируют”.

Первый заместитель генерального директора “Интерпайп” Денис Морозов отметил, что их завод “Интерпайп Сталь” является ярким примером декарбонизации и выполнения норм Green Deal. Это была крупнейшая экологическая инвестиция в украинскую промышленность за годы независимости – 1 миллиард долларов. В результаты выбросы завода упали в 10 раз. Однако, Морозов обеспокоен финансированием отрасли.

“Украине понадобиться, как мы оцениваем, около 100 миллиардов евро, чтобы полностью декарбонизировать металлургию. Но финансирование сегодня мы не видим. А промышленники остаются один на один с задачей декарбонизации”, – сказал заместитель генерального директора “Интерпайп”.

Министр охраны окружающей среды подчеркнул, что правительство не переводит бремя ответственности на бизнес, а ищет все возможные пути реализации планов, которые были ими намечены.

Все области нуждаются в средствах. Именно поиск инвестиций, их привлечение, подготовка законодательной базы для того, чтобы сделать климат более привлекательным для инвесторов является задачей для нашего правительства на ближайшее время.

Мы хотим перенять лучшие практики, имплементировать их в украинское законодательство для того, чтобы максимально быстро быть готовыми помочь нашему бизнесу, чтобы соответствовать Европейскому зеленому курсу. Украина может стать инвестиционным раем, если реализовать верховенство права, защиту инвестиций и стимулы для инвесторов. Я думаю, что мы на правильном пути”, – заявил Роман Абрамовский.

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