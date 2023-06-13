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Главная / Річниця спротиву російській пропаганді: програма “Смотрите сами” святкує перший рік в ефірі / 13.06.2023 13:30
13.06.2023 13:30
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Річниця спротиву російській пропаганді: програма “Смотрите сами” святкує перший рік в ефірі

Річниця спротиву російській пропаганді: програма “Смотрите сами” святкує перший рік в ефірі

Команда Новин Starlight Media створила цю аналітичну програму в час повномасштабного вторгнення заради протидії кремлівським наративам та поширення правди про російські злочини в світі. За рік існування “Смотрите сами” вдалося досягти успіху не тільки в ефірі, а і у діджитал та віднайти спосіб поширення правди навіть серед найбільш враженої пропагандою аудиторії. 

Інформаційно-аналітична програма “Смотрите сами” мовить на замовлення та в ефірі марафону FreeДом, а також має широку діджитал-дистрибуцію. За рік існування її випуски зібрали більше 50 мільйонів переглядів тільки в діджитал. Творцям програми вдалося обрати формат та теми, що знаходять відгук у найскладніших для донесення правди аудиторій. Так, згідно аналітичних даних YouTube більше 30% її аудиторії — росіяни, 15% — глядачі з Казахстану, Білорусі, Узбекистану, ще 25% — російськомовні глядачі з інших європейських країн та США. Особливістю формату “Смотрите сами” став партисипаційний компонент — програма залучає аудиторію до роздумів та власних висновків, а не робить їх замість глядача. 

Володимир Рунець, автор та ведучий програми “Смотрите сами”:

Ми створювали програму, що дасть глядачам ширший, геополітичний контекст російської війни в Україні та її наслідків. Не тільки для нашої країни чи Європи, а і для самої держави-ворога. Це програма, що говорить з цією аудиторією в звичній для неї стилістиці, але незвичною мовою — правди та фактів. Ми стимулюємо цих глядачів, чия здатність до критичного мислення атрофована російською пропагандою, робити висновки самостійно, без кремлівського тб.  І цей рік показав, що ми знаємо, як працювати з цим складним завданням”. 

Випуски “Смотрите сами” неодноразово потрапляли в тренди YouTube. Найбільш популярним цього року став випуск програми, присвячений підриву Керченського мосту. Кількість переглядів цього епізоду сягнула 3,75 мільйонів. 

Оксана Дихніч, директорка з виробництва Starlight Новини, генеральна продюсерка “Смотрите сами”:

“Великі успіхи цієї програми створюються зусиллями маленької команди людей. Але це люди сповнені і експертизи, і мотивації відкрити очі росіянам і всім прибічникам ворога в інших країнах світу на правду про російський терор, про злочинну суть цього режиму та населення, яке його підтримує. Я вдячна, що ми розширюємо географію цієї дистрибуції правди завдяки марафону FreeДом. Це велика і необхідна робота з протидії російському впливу, що довгий час безперешкодно ширився всією Європою”.

Програма “Смотрите сами” була створена 13 червня 2022 року. Проект, що початково створювався як короткий оглядовий продукт дуже швидко розвинувся і став повноформатною аналітичною програмою.

 

Теги: Starlight News, Володимир Рунець, Оксана Дихніч, Смотрите сами
13.06.2023 13:30

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