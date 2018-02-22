Продюсер программы «Особенности национальной работы»: Мы покажем Америку, которую вы еще не видели

3 марта на ICTV стартует третий сезон популярного тревел-шоу «Особенности национальной работы», в котором зрителей ждет сразу несколько сюрпризов – новый континент, новый ведущий и еще больше необычных профессий. Продюсер программы Михаил Майлис рассказал в интервью об отличиях нового сезона от предыдущих, наиболее странных профессиях США и об опасных ситуациях, которые случались с командой во время съемок.

– Чем новый сезон отличается от предыдущих?

– Отличный вопрос. Я очень завидую нашему зрителю. Увидать Америку, пусть и на экране, мне кажется должен каждый. И в новом сезоне Вы сможет это сделать. Поверьте, мы очень старались. Почти три месяца мы ехали от Атлантического океана к Тихому. Мы проехали всю Америку и порой рисковали своим драгоценным здоровьем (Смайл).

Хотя, по правде говоря, мы оказались в США накануне обрушения урагана Ирма. Это самый разрушительный по своим масштабам ураган за всю историю Америки

Приоткрою тайну, наш зритель увидит в одной из серий последствия этого урагана. Это выглядит очень зрелищно и честно говоря, страшно. По дороге мы встречали аллигаторов, к нам в дом заползали змеи, в нашу машину пару раз врезались, нам попадались ребята из криминального мира, случались теракты в тех городах где мы бывали. В общем нам было не скучно. Но мы вернулись домой с отличным отснятым материалом и готовы его Вам показать уже в начале марта. Так что следите за анонсами. Особенности Национальной Работы покажут вам Америку, которую вы еще не видели.

– Какие самые разительные отличия Азии от Северной Америки?

– Я впервые побывал в США. Никогда не забуду первые часы пребывания в Америке.

Мы начали путешествие с прекрасного города Нью-Йорк. И вот я отчетливо помню дорогу из аэропорта в отель. Всю дорогу, а она занимает примерно два часа. я смотрел в окно. И знаете что? У меня было полное ощущение, что я все это уже много раз видел. Так и есть.

Благодаря американским фильмам мы знаем про США больше, чем на самом деле думаем. В реальности все действительно так и выглядит

Улицы, люди, машины, дома, газоны. Америка с первых часов понятна. Нам понятна их мода, еда, музыка, быт и так далее. Чего не скажешь про Азию.

Мы живем в Украине и смотрим на американцев. Нам нравится их образ жизни. Нам нравятся их джинсы, бургеры, звезды кино и музыки, их города и пляжи, отношение к свободе слова, демократии и умению зарабатывать деньги. Нам всем очень нравятся их доллары. (Смайл). Согласитесь, Азия нам интересна, как экзотика. Но пример мы берем с Америки. Мне кажется в этом и есть основное отличие двух континентов. По правде говоря, США это страна эмигрантов, а по сему и азиатов там живет предостаточно. Так, что если очень соскучились по Азии, можно в любом крупном городе Америки посетить Китайский, или Корейский район и будет полная иллюзия телепортации.

– Сложно ли заработать деньги в США? Какие самые большие препятствия для этого?

Америка, это страна где все зарабатывают деньги. Я с детства знаю, что нужно трудится, быть предприимчивым, находчивым и идти к американской мечте. Отвечая на Ваш вопрос я вспомнил такой случай. Мы приехали на съемку. Съемка проходила в одном из жилых кварталов где много частных домов вдоль улиц. Я припарковал машину у тротуара. Пока наш ведущий выполнял работу, а съемочная группа все это снимала, я ожидал их в машине. В какой-то момент я заметил недалеко от меня мальчика и девочку лет 10-12. Видимо брат и сестра. Они сидели на небольших стульях возле своего дома прямо у тротуара. Там же стоял небольшой столик и солнцезащитный зонтик. А на столе была посуда и какие-то фрукты. Оказывается они готовили лимонад. Они готовили лимонад не для себя.. Периодически к ним подходили соседи, прохожие, останавливались машины и заказывали напиток. Лимонад стоил 1 доллар. На улице больше 30 градусов тепла и лимонад с льдом именно то, что нужно в такую погоду.

Вы понимаете что происходило на моих глазах? Два ребенка на протяжении нескольких часов зарабатывали деньги на какие-то свои нужды. Они очень старались

По их лицам было видно на сколько они себя чувствуют значимыми и полезными обществу. Они с детства понимают, что деньги даются трудом. И нужно отдать должное американцам. Они охотно покупают лимонад у таких детей ради воспитательной цели.

В этом, мне кажется и есть секрет успеха Америки. Вы с детства учитесь зарабатывать деньги и распоряжаться ими. Америка, это страна возможностей. Так было, так есть и кажется так и будет. Можно только порадоваться за них. Им удалось невероятное.

Не важно кем Вы работаете в США, важно, что вы работаете и делаете страну тем самым лучше. И все вокруг уважают Ваш труд. Потому что благодаря именно Вашему труду к примеру здесь чисто, если Вы моете полы. А вот тут вот светло, по тому, что Вы электрик. А вот в том месте поливается газон и кто-то проложил систему полива и подстриг его. Каждый сделал свой вклад и он не оценим. А все вместе построили одну из самых комфортных и успешных стран в мире. Но я не хочу, чтоб у вас сложилось впечатления о том, что американцы лучше чем мы. На самом деле, мне кажется мы в Украине работаем больше и в чем-то даже лучше. Нам может быть где-то не хватает чувства единства, которое есть у американцев и большего уважения к труду людей окружающих нас. Но я оптимист и думаю у нас все получится. Мы только учимся, а они уже умеют. (Смайл)

– Как отличаются разные регионы Соединенных Штатов?

Вы знаете, мне кажется мы изначально не верно переводим название Соединенных Штатов. Это скорее – Соединенные Государства Америки. Возможно я Вас удивлю, но для американцев куда важнее выборы губернатора штата, нежели выборы президента страны. Каждый штат отличается друг от друга. Общее у них пожалуй: язык, валюта, флаг, гимн и конституция. Ах да и президент (Смайл).

А вот экономика, законы и стратегия развития абсолютно разные. Вплоть до ограничения скорости. В одном штате ограничение может быть 60 миль в час по трассе и за малейшее превышение у Вас будут проблемы с полицией, а в другом, к примеру соседнем штате, Вы можете передвигаться со скоростью 75 миль в час и даже быстрей.

К примеру, в штате Невада, где находится знаменитый город Лас-Вегас, Вам можно гулять с бутылкой пива, употреблять легкие наркотики, играть в казино, что категорически запрещено делать в других штатах

Прежде чем отправится в из одного штата в другой, следует изучить законы и правила поведения. Так-как общение с полицией, или как их там называют-копы, вам точно не понравится. Закон превыше всего и я не советую его нарушать в Америке.

– Назовите три самых необычных или странных профессии, которые пришлось освоить в третьем сезоне?

Мне не хотелось бы раскрывать все карты перед зрителем. (Смайл). Могу только сказать, смотрите наши серии. В каждой из серий будут удивительные и интересные работы. Наши ведущие Андрей Зрожевский и Олег Шевчук прошли огонь, воду и медные трубы. В прямом и переносном смысле. Они работали и на земле, и под водой, и в воздухе.

Режиссеры Стас Капралов, Василий Москаленко и Елена Короп находили самые экстремальные и необычные работы, которые только есть в Америке

Когда мы рассказывали американцам где мы успели побывать и что попробовать, они смотрели на нас, как на космонавтов. Они слышали, что такое бывает, но никогда ранее не встречали людей, которые это испробовали на себе (Смайл)

– Одна из программ снималась за пределами США – в Мексике. Было ли страшно ехать туда? Оправданы ли стереотипы про опасность Мексики?

Мы действительно рискнули и решили снять несколько программ в Мексике. Было ли страшно?

Лично мне, да. Остальные участники съемочной группы понимали возможные риски. Нас предупреждали, что Мексика (не туристическая ее часть), достаточно опасная страна. Вы можете утром выйти из отеля и увидеть на площади повешенных людей. Там это в порядке вещей.

Дело в том, что основная часть дохода Мексики, точнее той Мексике, которая граничит с Америкой, это естественно незаконный сбыт наркотиков на территорию США. Речь идет о миллиарде долларов в год. И конечно внутри Мексики идут бесконечные кровавые споры, кто будет контролировать тот или иной участок границы с США.

Наш ведущий, Андрей Зрожевский случайным образом познакомился с одним наркобароном. Он не заметил, как прохожие на улице приветствовали хорошо одетого мужчину, который курил у своего роскошного автомобиля. Знаете как? Они проходя мимо целуют ему руку.

Что сделал Андрей? Он подошел и попросил зажигалку. Понимаете? Андрей попросил зажигалку у человека, которому все боятся в глаза посмотреть

Но Андрей из Бердянска, что ему эти мексиканские наркобароны. (Смайл). Хорошо, что все обошлось. Иначе бы мы объявили кастинг на нового ведущего (Смайл). Я очень рекомендую посмотреть серии в Мексике. Там Вас будет ждать несколько невероятных историй.

Смотрите тревел-шоу «Особенности национальной работы» – третий сезон с 3 марта на ICTV.