Советы флористов при выборе букета цветов на любой праздник

Практически любой праздник не обходится без цветов. Поздравлять любимую с годовщиной, девушку с днем рождения или коллег с 8 марта, принято с красивым букетом в руках. Сегодня интернет-магазины достигли такого уровня развития, что вместе с букетом можно выбрать подарок, конфеты и множество других приятных бонусов. Например в интернет-магазине Flowers.ua можно приобрести букет из конфет или цветы в коробке. Собрать красивый букет или оригинальную цветочную композицию вам всегда помогут профессиональные флористы сервиса. В этой статье мы рассмотрим, чем обычный букет отличается от цветочной композиции и что лучше выбрать на праздник.

Букет цветов или цветочная композиция

Букет цветов обычно составляется из срезанных цветов и заворачивается в подарочную бумагу, а затем ставится в вазу с водой. Цветочная композиция может быть составлена из любых цветов, включая сухоцветы. Композициями украшают помещения и жилое пространство, букет цветов считается более личным и интимным подарком. Комнатные растения, например суккуленты, также могут быть частью композиции. При составлении композиции, цветы часто вставляют в специальную флористическую губку, чтобы дольше сохранить первоначальный вид. Композиция часто преподносится в красивой коробке, на дно которой можно положить букет из конфет. Цветы в коробке многие относят к разряду цветочной композиции, однако они могут рассматриваться и в качестве классического букета. Если букет роз преподнести в красивой корзине, это будет просто дизайнерский выбор. Но если дополнить букет игрушками, шариками, флористическим материалом и подарками, они станут частью большой композиции.

Заказывайте доставку цветов через мобильное приложение

Смартфоны давно стали неотъемлемой частью современной жизни. С мобильного телефона совершается множество покупок, в том числе и заказ цветов. Крупнейший украинский сервис Flowers.ua давно предлагает пользователям скачать официальное приложение в магазина Google Play и App Store, чтобы совершать покупки в два клика из любой точки страны. Функционал приложения позволяет просматривать доступные букеты в городе получателя, удобные фильтры для сортировке более 1000 позиций, а также интеграцию с соцсетями и мессенджерами. Благодаря push-уведомлениям, клиент всегда сможет увидеть статус заказа, а также отслеживать текущее местоположение курьера. Цены в приложении такие же, как в интернет магазине, а оплачивать заказа можно в любой удобной валюте (UAH, USD, EUR).

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