14 вересня у DTEK Academy HR-фахівці з «Київстар», «Нової пошти», МХП, Favbet, «Метінвесту» та ще понад 20 компаній розповіли, як зміцнити команду та адаптувати HR-стратегію до воєнних реалій. Понад 300 учасників дізналися, чи замінить співробітників штучний інтелект, як автоматизувати HR-процеси та до яких викликів на українському ринку праці варто готуватися просто зараз.

Ведучою саміту стала ведуча «Фактів» на каналі ICTV та національного марафону «Єдині новини» Оксана Гутцайт.



















Понад 30 провідних HRD поділилися трендами українського ринку праці на HR Wisdom Summit 2023 / 10 фотографий

Відкрив HR Wisdom Summit виконавчий директор Korn Ferry Ukraine Роман Бондар.

Про культуру компанії як драйвер синергії та про те, як зробити із держмонополії ефективний інструмент, розповів ексголова правління НАК «Нафтогаз України» Андрій Коболєв. А керівниця Департаменту персоналу Kernel Наталія Теряхіна поділилася, як через диджитал-сервіси спростити підбір персоналу, адаптацію, навчання, звільнення та звітність.

Покроковою інструкцією, як вберегти та розвивати команду, поділилася HRD VBET Ukraine Світлана Бевзюк, а актуальними інструментами мотивації та підтримки працівників під час війни — заступник директора з персоналу Райффайзен Банку Віктор Марченко.

Ольга Бафоєва, комерційна директорка Meest China, розповіла про нові методи заохочення співробітників. Одним з основних мотиваційних чинників для роботи з командою вона назвала турботу про працівників та їхній розвиток.

Соціальну відповідальність бізнесу та відповідальність роботодавців зокрема на панельній дискусії обговорили: Вадим Скрипник, директор сільськогосподарського виробництва Astarta-Kyiv, Алла Сороколєтова, директорка з питань забезпечення якості, фармаконагляду, регуляторних та міжнародних медичних питань Acino в Україні та країнах СНД, Євгенія Кузьминська, HRD OKKO, Юлія Тітуренко, начальниця управління по роботі з персоналом Банку «Південний», Андрій Кучеренко, директор з управління персоналом Kormotech. Оксана Олійник, директорка з управління персоналом та розвитку організації «Київстар», стала модераторкою панелі. Фахівці поділилися досвідом реалізації проєктів з підтримки співробітників, корпоративного волонтерства, а також вплив соціальної відповідальності бізнесу на ціннісну пропозицію для працівників.

Як цифровий розвиток вплине на професії, на панельній дискусії обговорили Віктор Самойленко, CEO, co-founder компанії Aspichi, Олександр Борняков, заступник міністра цифрової трансформації України, та Дмитро Машталір, співзасновник маркетингової агенції «Ціль». Модерувала дискусію Тетяна Шерман, керівниця департаменту маркетингу і комунікацій Академії ДТЕК.

Фахівці дійшли висновку, що ШІ згодом замінить рутинну роботу, але ніколи не альтернативою працівникам, які ухвалюють рішення та аналізують.

Стратегією профілактики кадрового голоду поділилася HRD групи компаній VIDI Галина Караваєва. Головні зусилля у цьому напрямі компанія спрямувала на партнерство з вишами, утримання персоналу та пришвидшення перемоги України.

«Ефективність — це результати, яких ми досягаємо за ту ціну, яку готові платити. Ціна ефективності у бізнесі часто рахується погано або не рахується взагалі. Це призводить до вигорання співробітників», — як цьому запобігти, розповів член наглядової ради Academy DTEK, директор DTEK Group B.V. Олександр Кучеренко.

Як четверта промислова революція впливає на ринок праці, поділився Human Resources Director Favbet Сергій Кошиль. За його словами, технології поки що не основна загроза робочим місцям техіндустрії. Лише приблизно 10% скорочень у 2023 році відбулися через штучний інтелект, 90% — це органічні ринкові чинники.

Як зберегти ментальне здоров’я співробітників, поділився директор з управління персоналом Kormotech (HRD Kormotech) Андрій Кучеренко, а HRD Foundation Coffee Roasters Вюсал Талибов розповів, як працює система мотивації В. І. Герчикова.

«Суспільство повинно стати інклюзивнішим, реінтеграція — не проблема, а нова реальність», –– стратегіями ресоціалізації ветеранів у форматі панельної дискусії поділилися Анастасія Ялова, керівниця з розвитку HR-бренда «Нової пошти», Тетяна Петрук, директорка зі сталого розвитку та взаємодії з колективом Групи «Метінвест», Олена Бойченко, директорка з питань захисту здоров’я та безпеки співробітників МХП, Наталія Волнянська, HRD Starlight Media, Вікторія Желдак, HR-директорка корпорації «Біосфера», Олена Мошенець, народна депутатка України, модераторка.

Усвідомленість, довіра та відкритість — три кити корпоративної культури антикрихкості. На чому тримається стійкість бізнесу та працівників у період найвищої невизначеності, розповіла директор по роботі з персоналом «Данон» в Україні Ірина Сітнікова.

«Головне завдання керівника –– робити невизначене визначеним», –– критичними змінами у лідерстві, викликами для HR та рішеннями на них поділилася старша віцепрезидентка і глобальна бізнес-партнерка SoftServe Рената Делпорте. Вона підбила підсумки саміту.

Під час HR Wisdom Summit відбулася церемонія нагородження найкращих роботодавців України за версією журналу «ТОП-100. Рейтинги найбільших».









Понад 30 провідних HRD поділилися трендами українського ринку праці на HR Wisdom Summit 2023 / 5 фотографий

Організатори — бізнес/медіа бюро Ekonomika+, delo.ua та журнал «ТОП-100. Рейтинги найбільших» — дякують партнерам HR Wisdom Summit: генеральному партнеру Favbet, гостинному партнеру Academy DTEK, кавовому партнеру Foundation Coffee Roasters, водному партнеру «Крайна», солодким партнерам Lantmännen AXA, кондитерській компанії Biscotti та компанії «Київхліб», алкогольному партнеру Casillero del Diablo.

Медіапартнерам: телеканалу ICTV 2, телеканалу «Київ», 33 каналу, компанії «Мегаполіс», 44.ua, «Перший бізнесовий», компаній Hurma, UA.NEWS, «HR-Ліга», Marketer.ua, «Ділова столиця», «Освіта Дивосвіт», Postfactum, InfoVision,

BCmedia, «Апостроф», «Про гроші», «Коментарі», Європейській Бізнес Асоціації.