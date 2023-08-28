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Главная / Понад 20 HR-лідерів поділяться досвідом управління талантами за часів війни на HR Wisdom Summit / 28.08.2023 16:39
28.08.2023 16:39
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Понад 20 HR-лідерів поділяться досвідом управління талантами за часів війни на HR Wisdom Summit

Понад 20 HR-лідерів поділяться досвідом управління талантами за часів війни на HR Wisdom Summit

14 вересня у DTEK Academy провідні HR-фахівці з «Київстар», ОККО, Kernel, МХП та інших великих компаній нададуть інструменти наймання, утримання та розвитку талантів в умовах війни на HR Wisdom Summit. Захід проведе ведуча ICTV Оксана Гутцайт.

Серед спікерів:

  • Наталія Волнянська, HRD Starlight Media
  • Роман Бондар, виконавчий директор Korn Ferry Ukraine, 
  • Олександр Борняков, заступник Міністра цифрової трансформації України, керівник проєкту Дія.City,
  • Сергій Кошиль, Human Resources Director at Favbet,
  • Наталія Теряхіна, керівник департаменту персоналу Kernel, 
  • Віктор Марченко, начальник управління ефективності та оплати праці Райффайзен Банку, 
  • Євгенія Кузьминська, HRD ОККО,
  • Вадим Скрипник, директор сільськогосподарського виробництва «Астарта», 
  • Алла Сороколєтова, директорка з питань забезпечення якості, фармаконагляду, регуляторних та міжнародних медичних питань «Асіно» в Україні та країнах СНД,
  • Юлія Тітуренко, начальниця управління по роботі з персоналом банку «Південний»,
  • Галина Караваєва, HRD групи компаній VIDI,
  • Андрій Коболєв, голова правління НАК «Нафтогаз України» у 2014-2021 роках,
  • Олександр Кучеренко, член Наглядової Ради Academy DTEK, директор DTEK Group B.V.

та ще понад 5 фахівців великих компаній.

Ви дізнаєтеся про:

  • Повернення до корпоративного життя та адаптацію ветеранів та ветеранок.
  • Глобальні тренди та нові реалії на ринку людського капіталу в Україні.
  • Головні професії після перемоги.
  • Зміни мотивації команди і що сьогодні дійсно важливе для співробітника. 
  • Використання інновацій в HR. 
  • Збереження команди за релокації.

Окрім виступів спікерів на HR Wisdom Summit відбудеться три панельні дискусії на теми майбутнього корпоративних ініціатив, інновацій у HR та ресоціалізації ветеранів.

Місцем зустрічі активної HR-спільноти України стане DTEK Academy. Учасники зможуть особисто поспілкуватися з провідними HR-фахівцями у кулуарах, а також завести корисні знайомства серед 200+ колег!

HR Wisdom Summit буде корисним для:

  • топменеджерів компаній, HRD, PR-директорів, які прагнуть зміцнити лідерство у воєнний час та протистояти викликам разом із сильною командою;
  • CЕО, які хочуть вибудувати ефективну HR-стратегію та зміцнити бренд роботодавця;
  • HR-фахівців, які бажають за один день отримати всі ключові тренди та інструменти року. 

Деталі заходу, програма та квитки за спеціальною ціною на сайті: https://hrws.delo.ua/

Долучайтеся до HR Wisdom Summit, аби розвивати ваш головний актив бізнесу — команду!

 

Генеральний партнер –– Favbet.

Теги: Оксана Гутцайт
28.08.2023 16:39

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