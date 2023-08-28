Понад 20 HR-лідерів поділяться досвідом управління талантами за часів війни на HR Wisdom Summit

14 вересня у DTEK Academy провідні HR-фахівці з «Київстар», ОККО, Kernel, МХП та інших великих компаній нададуть інструменти наймання, утримання та розвитку талантів в умовах війни на HR Wisdom Summit. Захід проведе ведуча ICTV Оксана Гутцайт.
Серед спікерів:
- Наталія Волнянська, HRD Starlight Media
- Роман Бондар, виконавчий директор Korn Ferry Ukraine,
- Олександр Борняков, заступник Міністра цифрової трансформації України, керівник проєкту Дія.City,
- Сергій Кошиль, Human Resources Director at Favbet,
- Наталія Теряхіна, керівник департаменту персоналу Kernel,
- Віктор Марченко, начальник управління ефективності та оплати праці Райффайзен Банку,
- Євгенія Кузьминська, HRD ОККО,
- Вадим Скрипник, директор сільськогосподарського виробництва «Астарта»,
- Алла Сороколєтова, директорка з питань забезпечення якості, фармаконагляду, регуляторних та міжнародних медичних питань «Асіно» в Україні та країнах СНД,
- Юлія Тітуренко, начальниця управління по роботі з персоналом банку «Південний»,
- Галина Караваєва, HRD групи компаній VIDI,
- Андрій Коболєв, голова правління НАК «Нафтогаз України» у 2014-2021 роках,
- Олександр Кучеренко, член Наглядової Ради Academy DTEK, директор DTEK Group B.V.
та ще понад 5 фахівців великих компаній.
Ви дізнаєтеся про:
- Повернення до корпоративного життя та адаптацію ветеранів та ветеранок.
- Глобальні тренди та нові реалії на ринку людського капіталу в Україні.
- Головні професії після перемоги.
- Зміни мотивації команди і що сьогодні дійсно важливе для співробітника.
- Використання інновацій в HR.
- Збереження команди за релокації.
Окрім виступів спікерів на HR Wisdom Summit відбудеться три панельні дискусії на теми майбутнього корпоративних ініціатив, інновацій у HR та ресоціалізації ветеранів.
Місцем зустрічі активної HR-спільноти України стане DTEK Academy. Учасники зможуть особисто поспілкуватися з провідними HR-фахівцями у кулуарах, а також завести корисні знайомства серед 200+ колег!
HR Wisdom Summit буде корисним для:
- топменеджерів компаній, HRD, PR-директорів, які прагнуть зміцнити лідерство у воєнний час та протистояти викликам разом із сильною командою;
- CЕО, які хочуть вибудувати ефективну HR-стратегію та зміцнити бренд роботодавця;
- HR-фахівців, які бажають за один день отримати всі ключові тренди та інструменти року.
Деталі заходу, програма та квитки за спеціальною ціною на сайті: https://hrws.delo.ua/
Долучайтеся до HR Wisdom Summit, аби розвивати ваш головний актив бізнесу — команду!
Генеральний партнер –– Favbet.