2-го грудня відбудеться Церемонія оголошення переможців конкурсу «Партнерство заради сталого розвитку — 2021»

Міжнародна кампанія започаткована Мережею Глобального договору ООН в Україні у 2018 році і має на меті просувати Цілі сталого розвитку та сприяти партнерству між бізнесом, бізнес-асоціаціями, урядами, громадянським суспільством й академічними установами.

Місце проведення: Освіторія Хаб (м. Київ, вул. Московська, 2)

Час: 2 грудня, 15:00

Реєстрація: https://bit.ly/3nJMZLU

Для всіх охочих буде передбачена онлайн-трансляція заходу.

Відкриє церемонію Генеральна директорка Глобального договору ООН в Україні Тетяна Сахарук.

Оголошенню результатів передуватимуть панельні дискусії

Під час першої дискусії члени журі Рід Стедман та Антоніо Гатле розкриють тему ESG-критеріїв для розуміння довготривалої цінності бізнесів.

члени журі Рід Стедман та Антоніо Гатле розкриють тему ESG-критеріїв для розуміння довготривалої цінності бізнесів. У межах другої дискусії експерти, що є лідерами бізнесу та держави, обговорять роль партнерств у зростанні економіки.

Після завершення обох дискусій ми перейдемо до оголошення переможців та фіналістів конкурсу. Переможців буде оголошено в категоріях: Суспільство, Планета, Мир та Економічний розвиток.

Імена переможців назвуть наші зіркові гості:

Олена Фроляк , телеведуча, амбасадорка екологічного напряму діяльності ГД ООН в Україні – категорія «Планета»;

, телеведуча, амбасадорка екологічного напряму діяльності ГД ООН в Україні – категорія «Планета»; Христина Соловій , співачка – категорія «Суспільство»;

, співачка – категорія «Суспільство»; Сергій Танчинець , лідер гурту «Без Обмежень» – категорія «Мир»;

, лідер гурту «Без Обмежень» – категорія «Мир»; зірковий гість, що вручатиме нагороди у категорії «Економічний розвиток», наразі уточнюється.

На конкурс 2021-року було подано близько 100 заявок з країн Східної Європи. Загалом, за чотири роки проведення конкурсу участь у ньому, крім України, взяли компанії з Білорусі, Македонії, Польщі, Грузії, Туреччини та Хорватії.

Журі, що оцінює проєкти, також міжнародне:

Антоніо Гатле , виконавчий директор ГД ООН у Швейцарії та Ліхтенштейні;

, виконавчий директор ГД ООН у Швейцарії та Ліхтенштейні; Рід Стедман , директор та керівник відділу ESG S&P Dow Jones Indices;

, директор та керівник відділу ESG S&P Dow Jones Indices; Ванесса Ганс , спеціалістка приватного сектору Базельського інституту;

, спеціалістка приватного сектору Базельського інституту; Апурв Гупта , керівник програми CEO Study в Accenture;

, керівник програми CEO Study в Accenture; Крістіна Санчес , виконавча директорка ГД ООН в Іспанії;

, виконавча директорка ГД ООН в Іспанії; Альберт Фахурі, президент ради CIAAD.

До участі у конкурсі були допущені приватні компанії, некомерційні організації та представники місцевої влади, що реалізували чи продовжують роботу над соціальним проєктом у партнерстві з представниками іншої групи стейкхолдерів.

Нагорода «Партнерство заради сталого розвитку» покликана дати моральний поштовх керівництву і працівникам бізнес-компаній, а також уряду, дотримуватися у своїй діяльності Цілей сталого розвитку та проводити соціальні кампанії, що можуть удосконалювати світ вже сьогодні.

Подані на участь проєкти будуть опубліковані у спеціальному виданні, повністю присвяченому цьогорічним кейсам.

Організатором заходу «Partnership for Sustainability Award» є Мережа Глобального договору ООН в Україні. Інформаційний партнер – медіагрупа StarLightMedia, що є лідером телеперегляду і учасником Глобального договору ООН в Україні.

Акредитація ЗМІ на захід за адресою: communications@globalcompact.org.ua, директорка з комунікацій ГД ООН в Україні Марія Дідик.

Про Глобальний договір ООН в Україні

Мережа Глобального договору ООН в Україні є офіційним представником глобальної мережі UN Global Compact (Глобального договору Організації Об’єднаних Націй). Це найбільша у світі асоціація корпоративно відповідального бізнесу, що закликає компанії вибудовувати свою діяльність та стратегію з урахуванням Цілей сталого розвитку та на основі Десяти універсальних принципів у галузі прав людини, праці, навколишнього середовища та боротьби з корупцією.

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