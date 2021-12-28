Олена Зеленська удруге запустила новорічний проект «Дивовижна поштівка»

На новорічно-різдвяні свята українці знову матимуть змогу надіслати одне одному незвичайні привітання. У мережі Інтернет удруге стартував проект «Дивовижна поштівка». Колекція електронних листівок від українських художників створена під патронатом першої леді Олени Зеленської.

Гасло проекту – «Листівки, які поєднують традиції з мистецтвом, сучасні технології з прадавніми символами, а українців – одне з одним».

Малюнки для поштівок, як і торік, створили українські художники з різних міст країни. Цього разу до фольклорних сюжетів додалися сучасні. Зокрема, це «Різдвяний ярмарок», «Тигристий Новий рік» та навіть «Новорічний Zoom». Усі листівки анімовані.

Поштівки вже викладені на сайті: https://dyvo-poshtivka.com.ua/ і доступні для надсилання через будь-який месенджер.

«Вам залишається підписати й надіслати їх тим, хто для вас важливий. Для цього достатньо зайти на сайт, обрати сюжет, від якого тепло й віриться у дива, і вже за секунду привітання «оживе» у смартфоні близької людини»

– розповіла Олена Зеленська.

Проект «Дивовижна поштівка» створений за ініціативою першої леді України Олени Зеленської. Над ним працювала креативна агенція Green Penguin за сприяння телеканалу СТБ, який підтримує проект уже другий рік поспіль. Лише за минулі зимові свята українці, які скористалися сайтом, надіслали майже 80 тисяч поштівок.

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