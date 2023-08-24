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Главная / “Незламні, вільні, сміливі”: ведучі ICTV привітали українців з Днем Незалежності / 24.08.2023 11:00
24.08.2023 11:00
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“Незламні, вільні, сміливі”: ведучі ICTV привітали українців з Днем Незалежності

“Незламні, вільні, сміливі”: ведучі ICTV привітали українців з Днем Незалежності

Ведучі ICTV Олена Фроляк і Вадим Карпʼяк знялись у новому натхненному ролику до Дня Державного прапора та Дня Незалежності України. Разом з іншими ведучими марафону Єдині новини, вони нагадують, що українці — це незламна, вільна та смілива нація, яка доводить свою незалежність щодня.

23 серпня Україна відзначає День прапора, а 24 серпня — День Незалежності. Проте цьогоріч ми знову не святкуємо, а відстоюємо нашу незалежність. В умовах повномасштабного вторгнення росії, яка наполегливо намагається знищити нашу національну ідентичність від сходу до заходу вже другий рік поспіль, ці великі державні свята набули особливого значення для кожного із нас, а жовто-блакитні кольори українського стягу стали символами незламності та мужнього протистояння агресії окупантам.

Ведучий ICTV та національного марафону Вадим Карпʼяк в ролику наголошує, що ми продовжуємо боротися за найвищі цінності:

“Ми боремося за майбутнє, за свободу!” — каже Вадим Карпʼяк. 

Керівниця інформаційної служби ICTV, а також ведуча марафону Єдині новини висловлює українцям натхненні слова підтримки в ці складні часи:

Незламні, вільні, сміливі! — наголошує Олена Фроляк.

Також у ролику можна побачити архівні кадри боротьби українців за свободу в різні періоди нашої історії: проголошення незалежності Карпатської України в 1939 році, Революцію на граніті 1990-го, проголошення Незалежності України 24 серпня 1991 року, Революцію Гідності 2013-го та звільнення Херсону від російських окупантів в листопаді 2022 року.

Відео транслюється в ефірі національного марафону Єдині новини.

Теги: день незалежності України
24.08.2023 11:00

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