Набір на освітній проєкт SEED

Зареєструйтеся на освітній проєкт SEED та реалізуйте ідею свого агробізнесу!

SEED — це освітний проєкт від Глобального договору ООН в Україні, який реалізується за підтримки компанії PepsiCo та фінансування PepsiCo Foundation. Проєкт допомагає втілювати найкращі бізнес-ідеї в агросфері. Подати заявку на участь можуть усі охочі українці, які нині проживають на підконтрольній Україні території або вимушено переїхали за кордон.

Мета SEED — підтримати українську агросферу, яка потерпає від воєнних дій, створити умови для підвищення якості життя українців, сприяти їх працевлаштуванню й самозайнятості, підвищуючи економічну грамотність населення і забезпечуючи якісну підприємницьку освіту онлайн. Проєкт сфокусований на досягненні прогресу в реалізації 4-ої Цілі сталого розвитку (ЦСР) «Якісна освіта» та 8-ої ЦСР «Гідна праця та економічне зростання».

S — Sustainable

E — Empowering

E — Ethic

D — Diverse

Якщо маєте ідею власного бізнесу, зареєструйтеся на участь у SEED до 31 липня 2022 року!

Вік учасників — від 18 років.

Щоб подати заявку на участь у конкурсі, необхідно заповнити анкету і прикріпити до неї посилання на презентацію бізнес-ідеї.

Презентацію можна подати в одному з форматів:

презентація у PowerPoint (до 10 слайдів);

відео (тривалістю до 1 хв);

текстовий файл (обсягом до 2 сторінок).

Для участі в навчальній програмі буде відібрано найкращі заявки, які стосуються агросфери.

За 27 годин навчання з досвідченими експертами та менторами учасники здобудуть базові знання з проєктного менеджменту, SMM, комунікацій, презентацій, фінансової грамотності, інвестування та юридичних питань бізнесу.

Навчання в проєкті SEED включає:

8 лекцій від менеджерів провідних компаній;

стратегічні сесії з експертами для розвитку ваших ідей;

менторську підтримку;

нетворкінг.

Після фінального пітчингу проєктів найкращі ідеї отримають фінансову підтримку для подальшої реалізації.

Про Глобальний договір ООН в Україні

Мережа Глобального договору ООН в Україні є офіційним представником глобальної мережі UN Global Compact(Глобального договору Організації Об’єднаних Націй). Це найбільша у світі асоціація відповідального бізнесу, що закликає компанії вибудовувати свою діяльність та стратегію з урахуванням Цілей сталого розвитку та на основі Десяти універсальних принципів у галузі прав людини, трудових відносин, захисту довкілля і боротьби з корупцією.

Про PepsiCo Foundation

Заснований у 1962 році, The PepsiCo Foundation, благодійний підрозділ PepsiCo, інвестує в основні елементи сталої системи харчування задля підтримки громад, що зростають. Працюючи з некомерційними організаціями та експертами з усього світу, організація зосереджена на тому, щоб допомогти спільнотам отримати доступ до продовольчої захищеності, безпечної води та економічних можливостей.

Про PepsiСo в Україні

PepsiСo – один із лідерів українського ринку харчових продуктів та напоїв, представлена компаніями ТОВ «Сандора» і ПрАТ «Вімм-Білль-Данн Україна». Компанія займає провідні позиції на ринку соків і сокової продукції, де представлена брендами «Сандора» та «Садочок». До портфеля компанії входять також газовані напої Pepsi, 7UP, Mirinda, холодний чай Lipton Ice Tea, мінеральна вода «Аква Мінерале». На ринку снеків компанія представлена брендами Lay’s, «Хрусteam», Cheetos. PepsiСo в Україні також займає впевнені позиції на ринку молочної продукції з брендами «Чудо», «Слов’яночка», «Машенька» та дитячого харчування з брендом «Агуша».

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