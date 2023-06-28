ICTV2 змінює супутник: як самостійно оновити налаштування

6 липня 2023 року ICTV та ICTV2 змінюють супутник. Для того щоб надалі дивитися найкращі продукти телеканалів — вам необхідно оновити налаштування супутника. Як зробити це самостійно? Розповідаємо нижче в матеріалі.
Технічні параметри для прийому сигналу каналів:
– Супутниковий ретранслятор – «Astra 4A 4.8»
– Стандарт мовлення – DVB-S2/MPEG-4/HD
– Оператор супутникового ретранслятора – SES ASTRA AB, Швеція
– Орбітальна позиція – 4° східної довготи
– Частота прийому – 12073 МГц
– Символьна швидкість (S/R) – 30000 К симв./сек.
– Коефіцієнт корекції помилок (FEC) – 2/3
– Поляризація – горизонтальна (H)
Як самостійно оновити налаштування?
- На пульті натисніть кнопку МЕНЮ та оберіть «Установка» (може називатися «Встановлення» або «Налаштування Антени»), натисніть «ОК».
- Оберіть супутник «Astra 4A 4.8» та натисніть «ОК».
- В меню транспондера знайдіть та виберіть частоту 12073.
- Якщо символьна швидкість 27000, то виберіть «Редагувати» і змініть на 30000, натисніть «ОК».
- Зайдіть у меню «Сканувати», в розділі «Сканувати ТП» або «Вид пошуку» оберіть пункт «Ручний», натисніть «ОК».
- Після пошуку у загальному списку у вас будуть доступні канали за новими параметрами.
Детальнішу інструкцію самостійного налаштування супутника шукайте тут.
Т2 та інші способи дивитися ICTV та ICTV2.