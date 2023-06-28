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Главная / ICTV2 змінює супутник: як самостійно оновити налаштування / 28.06.2023 10:16
28.06.2023 10:16
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ICTV2 змінює супутник: як самостійно оновити налаштування

ICTV2 змінює супутник: як самостійно оновити налаштування

6 липня 2023 року ICTV та ICTV2 змінюють супутник. Для того щоб надалі дивитися найкращі продукти телеканалів — вам необхідно оновити налаштування супутника. Як зробити це самостійно? Розповідаємо нижче в матеріалі.

Технічні параметри для прийому сигналу каналів:

– Супутниковий ретранслятор – «Astra 4A 4.8»
– Стандарт мовлення – DVB-S2/MPEG-4/HD
– Оператор супутникового ретранслятора – SES ASTRA AB, Швеція
– Орбітальна позиція – 4° східної довготи
– Частота прийому – 12073 МГц
– Символьна швидкість (S/R) – 30000 К симв./сек.
– Коефіцієнт корекції помилок (FEC) – 2/3
– Поляризація – горизонтальна (H)

Як самостійно оновити налаштування?

  1. На пульті натисніть кнопку МЕНЮ та оберіть «Установка» (може називатися «Встановлення» або «Налаштування Антени»), натисніть «ОК».
  2. Оберіть супутник «Astra 4A 4.8» та натисніть «ОК».
  3. В меню транспондера знайдіть та виберіть частоту 12073.
  4. Якщо символьна швидкість 27000, то виберіть «Редагувати» і змініть на 30000, натисніть «ОК».
  5. Зайдіть у меню «Сканувати», в розділі «Сканувати ТП» або «Вид пошуку» оберіть пункт «Ручний», натисніть «ОК».
  6. Після пошуку у загальному списку у вас будуть доступні канали за новими параметрами.

Детальнішу інструкцію самостійного налаштування супутника шукайте тут.

Т2 та інші способи дивитися ICTV та ICTV2.

 

 

Теги: ICTV, ICTV2
28.06.2023 10:16

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