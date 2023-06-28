ICTV2 змінює супутник: як самостійно оновити налаштування

6 липня 2023 року ICTV та ICTV2 змінюють супутник. Для того щоб надалі дивитися найкращі продукти телеканалів — вам необхідно оновити налаштування супутника. Як зробити це самостійно? Розповідаємо нижче в матеріалі.

Технічні параметри для прийому сигналу каналів:

– Супутниковий ретранслятор – «Astra 4A 4.8»

– Стандарт мовлення – DVB-S2/MPEG-4/HD

– Оператор супутникового ретранслятора – SES ASTRA AB, Швеція

– Орбітальна позиція – 4° східної довготи

– Частота прийому – 12073 МГц

– Символьна швидкість (S/R) – 30000 К симв./сек.

– Коефіцієнт корекції помилок (FEC) – 2/3

– Поляризація – горизонтальна (H)

Як самостійно оновити налаштування?

На пульті натисніть кнопку МЕНЮ та оберіть «Установка» (може називатися «Встановлення» або «Налаштування Антени»), натисніть «ОК». Оберіть супутник «Astra 4A 4.8» та натисніть «ОК». В меню транспондера знайдіть та виберіть частоту 12073. Якщо символьна швидкість 27000, то виберіть «Редагувати» і змініть на 30000, натисніть «ОК». Зайдіть у меню «Сканувати», в розділі «Сканувати ТП» або «Вид пошуку» оберіть пункт «Ручний», натисніть «ОК». Після пошуку у загальному списку у вас будуть доступні канали за новими параметрами.

Детальнішу інструкцію самостійного налаштування супутника шукайте тут.

Т2 та інші способи дивитися ICTV та ICTV2.