ICTV стал вторым по рейтингу в июле

Июль принес ICTV второе место среди национальных телеканалов. В ТОП-6 он вошел с долей 9,51%* по аудитории 18-54 (города 50 тыс.+).

Не проходит повышенный интерес зрителей к «Фактам недели. 100 минут». Доля проекта в июле по аудитории 18-54 составила 12,33%. То есть больше 8,4 млн украинцев посмотрели итоговые новости в воскресенье. Это обеспечило лидерство среди еженедельников на рынке уже пятый месяц подряд.

«Гражданская оборона» за прошлый месяц показала самую высокую долю с апреля 2019 по аудитории 18-54 (50+) – 10,38%. В то же время выпуск от 28 июля с долей 12,3% установил рекорд с апреля 2018.

«Антизомби» также не отстают – в июле проект показал самую высокую долю с августа прошлого года – 9,91%.

Высокими долями за прошлый месяц порадовали «Факты» в 21:05. Их выпуск от 28 июля установил рекорд 2020 года – 12,77%. Средняя доля ночных эфиров за месяц составила 10,1%, что является наибольшим показателем за последние 3 месяца. Остальные «Факты» также удерживают показатели на хорошем уровне, что можно сказать и о «Утро в Большом Городе».

Информационную картину дня на ICTV дополняют «Чрезвычайные новости», которые в июле продолжили удерживать высокие показатели по аудитории 18-54 (50+) – 11,21%.

Традиционно зрителей развлекали актеры Dizel Show, а их выпуск от 31 июля собрал рекордную долю с февраля 2020 года – 18,2%.

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