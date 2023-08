Головна подія ділових жінок SHE Congress 2023 об’єднала понад 200 лідерок у Києві: як це було

27 липня у Fairmont Grand Hotel Kyiv понад 200 учасниць отримали стратегії жіночої самореалізації, збереження балансу та життєстійкості на SHE Congress. Телеканал ICTV2 став медіапартнером заходу. Подія вкотре виявилась місцем концентрації практичної інформації, досвіду найкращих, емпатичних діалогів та взаємодопомоги!

Ведучою заходу стала Євгенія Золотоверха, телеведуча каналу «Київ». Відкрила цьогорічний SHE Congress Тетяна Снопко, власниця бізнес/медіа холдингу Ekonomika+.

Засновниця благодійного фонду United for Freedom, громадська діячка та лідерка думок Ірина Адоніна розповіла, як розвивати особистий бренд у соцмережах під час війни.

Особливостями роботи жінки на керівній посаді під час війни поділилася комерційна директорка Meest China Ольга Бафоєва. На думку спікерки, головне — це вкладати у людей та турбуватися про їхній стан. Саме тому компанія проводила багато психологічних тренінгів та приділяє особливу увагу проведенню неформального часу разом із командою.

Практичними порадами балансування між професійним, родинним та особистим поділилася Chief Supply Chain Officer в Kormotech Уляна Фіца. Лідерка наголосила на тому, що жінки у період кризи мають бути особливо сміливими.

«Війна — це трансформація, а зміни завжди дають можливість розкрити прихований потенціал. Жінка зараз має «дипломатичний паспорт». Ми воюємо, управляємо компаніями, представляємо країну на міжнародній арені. У нас є шанс стати тими, ким ми завжди хотіли бути», — Уляна Фіца, Chief Supply Chain Officer в Kormotech.

Про те, як жінці зберігати фінансову грамотність та виховати цей скіл у своєї дитини, розповіла інвестиційна радниця Біржового університету Олеся Твердохліб, а стратегією розвитку бренда GASANOVA поділилася засновниця та дизайнерка бренда Ельвіра Гасанова.

Перевірені на власному досвіді інструменти управління в умовах кризи надала генеральна директорка «Смарт-Холдинг» Юлія Кірьянова. Лідерка поділилася HR та операційними рішеннями, які забезпечили злагоджену взаємодію 4,5 тисяч працівників — таким великим був штат компанії на початок повномасштабного вторгнення.

Швидку комунікацію і розуміння ситуації на активах по всій Україні дали централізація і ручне керування персоналом, а впровадження системи коефіцієнтів за критерієм зайнятості для адмінперсоналу дозволили під кінець року повернутись до КРІ і провести індексацію. Взяти під контроль ситуацію в найкоротші терміни допомогла розпочата ще до великої війни централізація операційних функцій всіх різногалузевих активів. «Смарт Бізнес Сервіс» дозволив автоматизувати бізнес-процеси – від бухгалтерського обліку до ІТ-систем, а також створити фабрику платежів для всього Холдингу.

«Кризу краще переживають ті, хто заздалегідь налагодив бізнес-процеси. Нашою головною метою було якомога довше протриматися, зберігши максимальний штат співробітників», — Юлія Кірьянова, генеральна директорка «Смарт-Холдинг».

Про розвиток бізнесу за кризи також розповіли засновниці бренда Must Have Анна Бец та Анастасія Дзюба. За 13 років існування компанія пережила декілька криз, і на SHE Congress засновниці поділилися, як долали виклики пандемії і продовжують шукати найефективніші рішення для розвитку під час війни.

Про маркетинг соціальних змін на SHE Congress розповіла засновниця Vandog Agency та Laborantki Ірина Метньова, а від Head of Communications Cosmolot Олени Бабикіної учасники отримали поради з побудови сміливих комунікацій у воєнний час.

СEO КМДШ-Всесвіт Ліна Жигінас поділилася, як гарантувати безпеку, стресостійкість, освіту та комфорт дітей за війни, а CEO GoITeens Вячеслав Поліновський — як максимально розкрити потенціал дитини.

Панельна дискусія була присвячена соціальному підприємництву. Як побудувати формат win win для бізнесу та суспільства, обговорили заступниця голови «Епіцентр» у сфері комунікацій, реклами, зв’язків з громадськістю та ЗМІ Ірина Шинкаренко, засновниця ГО Gen.Ukrainian Оксана Лебедєва, директорка з корпоративних та юридичних питань «Імперіал Тобакко» в Україні Юлія Завалішина. Модеркаторка — генеральна директорка Мережі Глобального договору ООН в Україні Тетяна Сахарук.

Окрему увагу на SHE Congress приділили темі розвитку благодійності. Цінностями благодійного фонду, які допомагають працювати в умовах невизначеності, поділилася директорка благодійного фонду «МХП — Громаді» Тетяна Волочай, а фаундерка PR-агенції BECOME та нон-профіту UA business Global Катерина Дорошевська із власного досвіду розповіла, як стати лідеркою нон-профіт організації.

Співзасновниця та Vice CEO Uklon Вікторія Дубровська надала стратегії розвитку волонтерської культури всередині компанії:

«З початком війни у 2014-му Uklon активно долучився до волонтерської діяльності, і зараз у нас сформована волонтерська культура в компанії. Аби її побудувати, важливо дозволити людям самим пропонувати ідеї, допомагати розвивати навіть найменші запити співробітників, обрати «флагманську» сферу волонтерства, рахувати eNPS команди та постійно розвивати показники».

Друга панельна дискусія конгресу була присвячена турботі про здоров’я жінки та відновленню себе. Як зберігати баланс у складні часи, обговорили лікар-косметолог Дарія Тищенко, психологиня, одна із засновниць психологічних ігор Playersgetready Юлія Гайдай, нутриціолог, консультант з харчування та фудтерапевт Анастасія Голобородько. Модераторка — Катерина Куницька, тренерка з розвитку емоційного інтелекту, коуч.









Організатори, бізнес/медіа холдинг Ekonomika+ та дайджест ділової жінки WoMo, дякують партнерам заходу: офіційному партнеру «Смарт-Холдинг», гостинному партнеру Fairmont Grand Hotel Kyiv, продуктовим партнерам PepsiCo та Jack Daniel’s, алкогольному партнеру KOBLEVO, солодким партнерам «БКК» та Lantmannen, beauty-партнеру Leo Beauty Club та healthy-партнеру Calm Clinic.