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Главная / Глобальний бренд Rexona Men вперше презентує український рекламний ролик разом із ФК “Шахтар” / 27.08.2020 10:55
27.08.2020 10:55
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Глобальний бренд Rexona Men вперше презентує український рекламний ролик разом із ФК “Шахтар”


Глобальний бренд Rexona Men вперше відзняв український рекламний ролик у колаборації із всесвітньо відомим українським ФК «Шахтар», продовжуючи свою глобальну традицію спонсорства світових футбольних клубів. 

За всі роки існування бренду Rexona в Україні, це перший ролик, створений в Україні та за участі українського футболіста – головного героя Тараса Степаненка із ФК «Шахтар».

Українське відео суттєво відрізняється від глобальної рекламної кампанії, яку знімали, переважно, у громадських місцях. Українська команда максимально адаптувала його під сучасні реалії в умовах карантину, коли всі проводили набагато більше часу зі своїми родинами.

Загалом цього року бренд вперше виступив глобальним спонсором української, але всесвітньо відомої футбольної команди.

Рекламна кампанія стартує з 24 серпня 2020 року, а новий ролик можна переглянути за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=zr6bULSXEz4

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Теги: Rexona, реклама, Шахтар
27.08.2020 10:55



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