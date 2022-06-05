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Главная / 6 червня відбудеться “Форум з інформаційних війн та операцій” Глобального договору ООН / 05.06.2022 15:57
05.06.2022 15:57
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6 червня відбудеться “Форум з інформаційних війн та операцій” Глобального договору ООН

6 червня відбудеться “Форум з інформаційних війн та операцій” Глобального договору ООН

Глобальний договір ООН в Україні створює майданчик для комплексного обговорення глобальних викликів дезінформації, протидії фейкам та дотримання принципів прозорості в медіа, бізнесі та оцінці ESG. 6 червня о 11:00 (за київським часом) відбудеться онлайн-форум на тему «Інформаційні війни та інформаційні операції» за участі представників українських медіагруп, лідерів громадського, державного та бізнес-секторів України і ЄС. 

Перша панель форуму об’єднає представників українських медіагруп та каналів, що вже більше 100 днів протидіять російській дезінформації в марафоні “Єдині новини”. 

Марафон став безпрецедентною практикою єднання — галузевого та приватно-державного. 24/7, без жодних пауз, українські медіа об’єднаним фронтом відбивають інформаційні атаки росії, розповідають правду та об’єднують українське суспільство. 6 червня, у день журналіста, вони обговорять поточні виклики протидії російським фейкам, поділяться практикою роботи на інформаційному фронті в умовах війни, досвідом нового інформаційного мовлення та експертними думками щодо протидії російській пропаганді у світі.

До дискусійної панелі “Боротьба з дезінформацією та інформаційна безпека країни: єдність українського інформаційного фронту” долучаться:

  • Олена Фроляк, шеф-редакторка та ведуча, “Факти” ICTV
  • Наталя Островська, ведуча телеканалу “1+1”
  • Олена Цинтила, ведуча телеканалу “Україна 24”, керівниця відділу по роботі з бізнесом
  • Анастасія Даугулє, ведуча телеканалу “Інтер”
  • Наталія Яструбенко, шеф-редакторка телеканалу “Рада”

Робочі мови форуму — українська й англійська. Для слухачів буде забезпечено переклад українською й англійською.

Долучитись до заходу можна за попередньою реєстрацією: https://bit.ly/3wWEmSX

 

Партнер заходу Starlight Media, українська медіагрупа та член Глобального договору ООН, що має 8-річну експертизу протидії російській дезінформації та наразі долучена до творення марафону «Єдині Новини».

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Теги: StarLight Media, Олена Фроляк
05.06.2022 15:57



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