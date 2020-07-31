5 фактов о готовом бизнесе, которые вам стоит знать

Готовый бизнес, советы по выбору франшизы, Назарий Мельник

Онлайн готовый бизнес – распространенная схема заработка, которая ограничивает от необходимости самостоятельного обдумывания бизнес-стратегии, раскрутки товара, продвижения бренда. Все очень просто: будущим бизнесменом покупается франшиза, которая уже полностью готова к использованию. Для примера рассмотрим один из видов готового бизнеса- Ready Businnes Назария Мельника. Простота данной схемы получения прибыли ежедневно привлекает тысячи людей со всего мира. Если и вы задумывались о том, чтобы сделать вложение в готовый бизнес, то вам точно будут интересны следующие 5 фактов о нем.

1. Готовый бизнес может работать без вашего участия

Сегодня готовый бизнес чаще всего подразумевает под собой продажу товаров в интернете. Здесь происходит раскрутка реализуемого продукта и его предложение целевым потребителям. Всем этим занимается компания, предоставляющая франшизу. Ее покупателю необходимо лишь своевременно обрабатывать заявки от потенциальных покупателей и оформлять заказы. При больших оборотах доверить такую работу можно менеджеру, полностью оградив себя от каких-либо рабочих дел.

2. 9 из 10 покупателей не решаются на покупку франшизы

«Если готовый бизнес так выгоден, то почему в него не вкладывают все?» – справедливый вопрос. Но ответ на него крайне банален – люди боятся вкладывать свои деньги в то, что они не могут пощупать и не понимают. По статистике, только 1 покупатель из 10 решается на покупку своего дела.

3. В готовом бизнесе много мошенников

Увы, но это действительно так. Сегодня в интернете в принципе много мошеннических схем. И готовый бизнес не является исключением.

Выявить афериста можно по нескольким признакам:

– Отсутствие отзывов или отзывы в виде текста, написанные «одним пером» (верить стоит только видео отзывам или, что еще лучше, – полноценным кейсам), хотя иногда плохие отзывы используются конкурентами бизнеса, чтобы очернить бизнес соперника.

– Размытые условия («сумма заработка зависит от ваших действий», «мы настраиваем рекламу в течение недели» – все это фразы мошенников);

– Отсутствие обучающей составляющей (добросовестным владельцам франшиз выгодно, чтобы их продукт долго и качественно работал, поэтому они уделяют достаточное внимание обучению коллег).

– Важный признак надежности компании – стоимость услуг. Запомните, нельзя купить достойное дело за 100 долларов. Такой проект (если мы говорим о франшизах, которые реально будут приносить деньги), требует более весомых вложений.

Как пример надежного представителя готового бизнеса – Ready Business. На сайте компании открыто публикуются кейсы клиентов (в виде видеороликов), подробно расписаны условия, четко обозначена прибыль по предлагаемым пакетам, практикуется возврат средств клиенту. При этом Назарий Мельник (руководитель Ready Business) регулярно предоставляет обучающие видео.

4. Если надежный бизнес – то Ready Business

Последний факт плавно вытекает из предыдущего. Если вы ищите реально надежную компанию, предоставляющую готовый бизнес – посетите сайт Ready Business. Ее руководитель Назарий Мельник давно работает в продажах и открыто предоставляет будущим клиентам отзывы и кейсы людей, которые уже решились с ним сотрудничать.

Франшиза от Ready Business представлена в нескольких пакетах. Минимальный стоит 26 тыс. гривен. Чем дороже пакет, тем большую прибыль получает его владелец. В кейсах Назария можно найти примеры заработка в размере несколько миллионов гривен за 3-4 месяца. Все эти цифры реальны и имеют соответствующие подтверждения. Подробнее по ссылке.

5. Готовый бизнес сегодня – это ваше будущее завтра

Грамотно разработанная система продаж способна приносить прибыль на протяжении длительного времени. Вспомним реализацию спинеров. Они были крайне популярны, но продавались недолго. Современный готовый бизнес подразумевает под собой подбор товара, который будет покупаться клиентами на постоянной основе. А это значит, что с его помощью можно обеспечить себе спокойное будущее.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.