Что готовят звезды? Гороскоп для всех знаков зодиака на 2022 год Водяного Тигра

Мы подготовили гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака. Узнайте, стоит ли в грядущем году планировать серьезные покупки, заводить новых друзей или переезжать.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Воинственному и страстному Овну в 2022 году звезды рекомендуют немного поумерить свой пыл. Ваш завзятый нрав уже не раз помогали вам достигать задуманного и исполнять даже самые смелые мечты. Новый год по восточному гороскопу — год Водяного Тигра, а это животное не терпит, когда кто-то перенимает слишком много внимания. Попробуйте развивать свои скрытые качества, не наступайте, а обходите. Отыщите новые пути для удовлетворения своих потребностей и ваша внутренняя сила только укрепится.

Телец (21 апреля — 20 мая)

Тельцы по праву считаются одними из самых рассудительных и уравновешенных среди всего зодиакального круга. Обычно именно представители этого знака, точно знают, как правильно действовать и не теряются среди вариантов. Что ж, 2022 год готовит для вас испытание «выбором». В новом году вам придется много размышлять о том, как поступить и что стоит слушать: голову или сердце. Как бы не сложилась ваша судьба, знайте, что не бывает верных или неверных решений, есть только опыт.

Близнецы (21 мая — 21 июня)

Близнецы — это знак, который всегда чувствует себя в своей тарелке. Это люди, которые быстрее других считывают обстановку и сливаются с ней. В наступающем 2022 году Близнецам предстоит пережить жизненные пертурбации, придется некоторое время побыть в подвешенном состоянии без четкого плана действий. Но это — всего лишь возможность для представителей данного знака еще раз покорить всех своим умением импровизировать и выходить из любой ситуации победителем.

Рак (22 июня — 22 июля)

Чуткие и отзывчивые Раки переживают большинство своих эмоций глубоко внутри себя. Они только с виду могут казаться спокойными, — внутри же бушует ураган. В 2022 году Раки научатся выражать свои эмоции и благодаря этому прекратят переживать по пустякам. Благодаря тому, что вы начнете выговариваться, внутреннее напряжение ослабнет, а как следствие улучшится психологическое состояние и повысится качество жизни.

Лев (23 июля — 22 августа)

Львам не отнимать уверенности в себе и неуловимой неостановимости. Это люди, которых сразу хорошо видно в толпе, потому что их индивидуальность помогает им сиять. 2022 наконец-то наградит вас за всю вашу самоотверженность и старания. Будьте готовы к целому вагону подарков от Вселенной, ведь Водяной Тигр побеспокоился о своем сородиче и приготовил вам и финансовое благополучие, и самореализацию, и круг единомышленников. Единственное о чем предупреждают звезды — не забывайте иногда возвращаться к делам насущным и хоть немного уделять время рутине, чтобы следующий год также был успешным.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Дев по праву считают одним из самых умных и расчётливых знаков зодиака. Это люди, у которых все схвачено, и даже если что-то на первый взгляд выглядит, как бардак, — на самом является четко выверенной системой. В 2022 году рационализм Дев может изрядно пошатнуться. Это значит, что ваша судьба готовит вам события, в которых вам придется опираться на чувства и больше доверять сердцу, а не доводам рассудка.

Весы (23 сентября — 22 октября)

О Весах можно сказать одно — пускай они часто сомневаются, но они никогда не приходят к неверному решению. Именно этому знаку свойственно много колебаться в процессе выбора. 2022 год поможет Весам выработать некогда не свойственное им умение принимать решение быстро и без оглядки на последствия. Вы научитесь не пытаться прогнозировать будущее и просто отдадитесь моменту.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

О загадочности Скорпионов полно слагать легенды. Именно представители этого знака обладают наибольшей таинственностью и скрывают в себе множество неожиданных талантов. 2022 год — идеальный момент, чтобы удивить себя и окружающих и показать, на что вы способны. Если вы давно хотите начать самовыражаться в новой области — год Водяного Тигра лучшее время для реализации этого желания. Пробуйте новое и не забывайте, что лучше сделать и пожалеть, чем не сделать и жалеть еще больше.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Стрельца легко узнать за Новогодним столом, ведь именно этот человек без остановки искрит шутками и не стесняется пребывать в центре внимания. Представители этого знака много заботятся о комфорте окружающих и часто забывают о своих собственных интересах. В 2022 году звезды советуют Стрельцам больше прислушиваться к своим потребностям. Сфокусируйтесь на собственных интересах и желаниях, определите, что вам нужно и не бойтесь порой действовать не так, как от вас ждут окружающие.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Козероги — безусловно одни из тех, кому нет дела до чужого мнения. Они всегда идут напролом, добиваются своих целей и хорошо знают себе цену. 2022 год Водяного Тигра даст Козерогам возможность побывать на месте окружающих их людей и развить эмпатию. В Новом году представители этого знака смогут взглянуть на себя со стороны, сделать правильные выводы и воплотить в жизнь полученный опыт. Готовьтесь обрести те качества, которые раньше вы считали неуместными.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Дружелюбные и активные Водолеи никогда не теряют возможности. Это те люди, которым много везет по жизни, а они только и успевают, что подставлять ладошки и ловить подарки. В 2022 году звезды рекомендуют Водолеям заняться самообразованием и вкладывать время, деньги и силы в изучение чего-то нового. Благодаря этому вы расширите диапазон вашей удачливости и сможете привлечь в жизнь новые возможности для реализации.

Рыбы (20 февраля — 21 марта)

Рыбы — люди с глубоким омутом внутри. Представителям этого знака зодиака подвластно то, что неведомо другим, именно они как будто бы взломали Вселенную и заставили ее работать на себя. В Новом году звезды советуют Рыбам обратить внимание на земные вещи, такие как здоровье, финансовое состояние и даже собственную квартиру. Если вы уже давно хотите кардинально поменять жизнь — сейчас самое время. Так вы вынырнете из приятного мира своих мечтаний и получите пространство для самореализации.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.