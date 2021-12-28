seach
ICTV - Разом краще
Главная / Что готовят звезды? Гороскоп для всех знаков зодиака на 2022 год Водяного Тигра / 28.12.2021 11:20
28.12.2021 11:20
Поделиться

Что готовят звезды? Гороскоп для всех знаков зодиака на 2022 год Водяного Тигра

Что готовят звезды? Гороскоп для всех знаков зодиака на 2022 год Водяного Тигра

Мы подготовили гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака. Узнайте, стоит ли в грядущем году планировать серьезные покупки, заводить новых друзей или переезжать.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Воинственному и страстному Овну в 2022 году звезды рекомендуют немного поумерить свой пыл. Ваш завзятый нрав уже не раз помогали вам достигать задуманного и исполнять даже самые смелые мечты. Новый год по восточному гороскопу — год Водяного Тигра, а это животное не терпит, когда кто-то перенимает слишком много внимания. Попробуйте развивать свои скрытые качества, не наступайте, а обходите. Отыщите новые пути для удовлетворения своих потребностей и ваша внутренняя сила только укрепится.

Телец (21 апреля — 20 мая)

Тельцы по праву считаются одними из самых рассудительных и уравновешенных среди всего зодиакального круга. Обычно именно представители этого знака, точно знают, как правильно действовать и не теряются среди вариантов. Что ж, 2022 год готовит для вас испытание «выбором». В новом году вам придется много размышлять о том, как поступить и что стоит слушать: голову или сердце. Как бы не сложилась ваша судьба, знайте, что не бывает верных или неверных решений, есть только опыт.

Близнецы (21 мая — 21 июня)

Близнецы — это знак, который всегда чувствует себя в своей тарелке. Это люди, которые быстрее других считывают обстановку и сливаются с ней. В наступающем 2022 году Близнецам предстоит пережить жизненные пертурбации, придется некоторое время побыть в подвешенном состоянии без четкого плана действий. Но это — всего лишь возможность для представителей данного знака еще раз покорить всех своим умением импровизировать и выходить из любой ситуации победителем.

Гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака

Рак (22 июня — 22 июля)

Чуткие и отзывчивые Раки переживают большинство своих эмоций глубоко внутри себя. Они только с виду могут казаться спокойными, — внутри же бушует ураган. В 2022 году Раки научатся выражать свои эмоции и благодаря этому прекратят переживать по пустякам.  Благодаря тому, что вы начнете выговариваться, внутреннее напряжение ослабнет, а как следствие улучшится психологическое состояние и повысится качество жизни.

Лев (23 июля — 22 августа)

Львам не отнимать уверенности в себе и неуловимой неостановимости. Это люди, которых сразу хорошо видно в толпе, потому что их индивидуальность помогает им сиять. 2022 наконец-то наградит вас за всю вашу самоотверженность и старания. Будьте готовы к целому вагону подарков от Вселенной, ведь Водяной Тигр побеспокоился о своем сородиче и приготовил вам и финансовое благополучие, и самореализацию, и круг единомышленников. Единственное о чем предупреждают звезды — не забывайте иногда возвращаться к делам насущным и хоть немного уделять время рутине, чтобы следующий год также был успешным.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Дев по праву считают одним из самых умных и расчётливых знаков зодиака. Это люди, у которых все схвачено, и даже если что-то на первый взгляд выглядит, как бардак, — на самом является четко выверенной системой. В 2022 году рационализм Дев может  изрядно пошатнуться. Это значит, что ваша судьба готовит вам события, в которых вам придется опираться на чувства и больше доверять сердцу, а не доводам рассудка.

Весы (23 сентября — 22 октября)

О Весах можно сказать одно — пускай они часто сомневаются, но они никогда не приходят к неверному решению. Именно этому знаку свойственно много колебаться в процессе выбора. 2022 год поможет Весам выработать некогда не свойственное им умение принимать решение быстро и без оглядки на последствия. Вы научитесь не пытаться прогнозировать будущее и просто отдадитесь моменту.

Какой гороскоп на 2022 год для каждого знака зодиака

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

О загадочности Скорпионов полно слагать легенды. Именно представители этого знака обладают наибольшей таинственностью и скрывают в себе множество неожиданных талантов. 2022 год — идеальный момент, чтобы удивить себя и окружающих и показать, на что вы способны. Если вы давно хотите начать самовыражаться в новой области — год Водяного Тигра лучшее время для реализации этого желания. Пробуйте новое и не забывайте, что лучше сделать и пожалеть, чем не сделать и жалеть еще больше.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Стрельца легко узнать за Новогодним столом, ведь именно этот человек без остановки искрит шутками и не стесняется пребывать в центре внимания. Представители этого знака много заботятся о комфорте окружающих и часто забывают о своих собственных интересах. В 2022 году звезды советуют Стрельцам больше прислушиваться к своим потребностям. Сфокусируйтесь на собственных интересах и желаниях, определите, что вам нужно и не бойтесь порой действовать не так, как от вас ждут окружающие.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Козероги — безусловно одни из тех, кому нет дела до чужого мнения. Они всегда идут напролом, добиваются своих целей и хорошо знают себе цену. 2022 год Водяного Тигра даст Козерогам возможность побывать на месте окружающих их людей и развить эмпатию. В Новом году представители этого знака смогут взглянуть на себя со стороны, сделать правильные выводы и воплотить в жизнь полученный опыт. Готовьтесь обрести те качества, которые раньше вы считали неуместными.

Год Водяного Тигра гороскоп для всех знаков зодиака

Водолей (20 января — 19 февраля)

Дружелюбные и активные Водолеи никогда не теряют возможности. Это те люди, которым много везет по жизни, а они только и успевают, что подставлять ладошки и ловить подарки. В 2022 году звезды рекомендуют Водолеям заняться самообразованием и вкладывать время, деньги и силы в изучение чего-то нового. Благодаря этому вы расширите диапазон вашей удачливости и сможете привлечь в жизнь новые возможности для реализации.

Рыбы (20 февраля — 21 марта)

Рыбы — люди с глубоким омутом внутри. Представителям этого знака зодиака подвластно то, что неведомо другим, именно они как будто бы взломали Вселенную и заставили ее работать на себя. В Новом году звезды советуют Рыбам обратить внимание на земные вещи, такие как здоровье, финансовое состояние и даже собственную квартиру. Если вы уже давно хотите кардинально поменять жизнь — сейчас самое время. Так вы вынырнете из приятного мира своих мечтаний и получите пространство для самореализации.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Теги: гороскоп, Гороскоп ICTV, Новий рік, новорічні свята
28.12.2021 11:20



Топ видео

ЕЩЕ

Мы рекомендуем

ЕЩЕ

Ведущие канала

ЕЩЕ

Смотрите на ICTV

ВВЕРХ
Вверх
    Ще

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить
    Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
    Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
    Погоджуюсь