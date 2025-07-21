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Главная / З передової – до лав правоохоронців: поліція Києва працевлаштовує ветеранів війни / 21.07.2025 17:24
21.07.2025 17:24
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З передової – до лав правоохоронців: поліція Києва працевлаштовує ветеранів війни

З передової – до лав правоохоронців: поліція Києва працевлаштовує ветеранів війни

Наразі з фронту після важких поранень повертаються захисники та захисниці, які не втрачають сили духу та готовності служити далі. Для них поліція Києва відкриває нові можливості — служба на різних посадах у лавах правоохоронців.

Серед ветеранів, які продовжують службу в поліції — вибухотехнік столичного главку поліції Тарас Дмитрук. Він ніс службу у зведеному загоні Нацполіції на Харківському напрямку та проводив розмінування деокупованих земель, де втратив ногу, наступивши на ворожу міну. Після проходження реабілітації та протезування капітан поліції продовжив служити у вибухотехнічній службі, адже для нього – це не просто робота, а продовження важливої місії, можливість бути частиною команди та мати підтримку колег.

Як підкреслив начальник столичного главку поліції Києва Дмитро Шумейко, питання повернення на службу та повноцінного життя наших захисників, які пройшли через складні випробування війни і отримали поранення під час бойових дій, є для поліції дуже важливими:

«Міністерством внутрішніх справ розроблені відповідні зміни до нормативно-правових документів і відтепер дозволяють ветеранам повернутися до роботи. Для кожного окремого співробітника, який виявив бажання продовжити служити нашій державі – ми шукаємо можливість і знаходимо її. Міністр внутрішніх справ та Голова Національній поліції України приділяють велику увагу підтримці та реабілітації співробітників та ветеранів і ставлять конкретні завдання підлеглим підрозділам щодо їх працевлаштування».

Серед охочих приєднатися до лав поліції – ветеран ЗСУ Олександр Рудзевич. Перебуваючи на вогневому рубежі на Луганщині, він отримав вогнепальне поранення в руку і як наслідок ампутацію кінцівки. Після реабілітації захисник погодився на пропозицію продовжити службу в поліції Києва і відтепер працює в управлінні інформаційно-аналітичної підтримки столичного главку поліції.

«Ми бачимо силу духу, стійкість і досвід, які здобувалися високою ціною. І щиро вдячні і в боргу перед всіма захисниками, які, не зважаючи на пережиті труднощі та отримані травми, мають бажання повернутись служити державі і забезпечувати правопорядок. Вони мають знати, що ми на них чекаємо» — зауважив Дмитро Шумейко.

Джерело: Головне управління Національної поліції у місті Києві

Теги: Національна поліція України, правоохоронці
21.07.2025 17:24

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