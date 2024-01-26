Воєнний кореспондент ICTV записав авторську пісню, що рятує у важкі дні війни

Воєнний кореспондент телеканалу ICTV Владислав Круглов записав власну пісню. Вже декілька років Влад висвітлює події на сході України на каналі ICTV як журналіст, а віднедавна почав поєднувати основну роботу з музикою.

“Мені завжди хотілося розповідати для глядача, доносити щось до нього. Я роблю це не лише у якості журналіста. 2.5 роки тому я почав займатися вокалом і за цей час випустив декілька пісень”, — каже Владислав.



Свою музику хлопець записує під псевдонімом Влад Ліберман. Хлопець родом з Луганщини, тому більшість його попередніх авторських пісень було присвячено темі війни, про яку Влад знає не зі слів, бо щомісяця бачить смерть та руйнування, які вже 10 років росія несе до нашого дому.

«По новому»- четверта авторська пісня Влада Лібермана, і перша у танцювальному стилі. Цього разу вирішив переробити музику, аби у важкі дні війни подарувати українцям пісню, яка бодай на мить поверне слухача у довоєнний час, коли танцювальна музика була ліками від усіх негараздів.

«Варто розуміти, ця пісня не про розлуку, а в першу чергу — про вибір який є у кожного. Інколи наступає той час, коли варто сказати дякую, та відпустити того кого любив. Не завжди почуття є вічними, тому варто їх сприймати як досвід. Головне – не повторити старі помилки у майбутньому», — каже співак.

Невдовзі на пісню «По новому» вийде кліп, зйомка якого відбудеться днями у Києві.

Новий трек — це суміш одразу декількох стилів — поп, хіп-хоп, діп-хаус, бас-хаус.

Текст до пісні Влад Ліберман написав ще до повномасштабного вторгнення росії на територію України.

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