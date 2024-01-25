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Главная / Ведучий “Ранку у великому місті” Григорій Герман оголосив терміновий збір на дрони / 25.01.2024 12:26
25.01.2024 12:26
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Ведучий “Ранку у великому місті” Григорій Герман оголосив терміновий збір на дрони

Ведучий “Ранку у великому місті” Григорій Герман оголосив терміновий збір на дрони

Ведучий телеканалу ICTV2 Григорій Герман і його дружина Ірина відкрили свій перший великий збір на дрони для бійців 108 Гірсько-штурмового батальйону.

Григорій Герман разом з дружиною розпочали новий рік з доброї справи – вони збирають гроші на мавіки для військових. Ціль – 200 тис. грн. 

Телеведучий особисто знає багатьох військових, для яких збирає кошти. Це славетна 108 гірсько-штурмова бригада зі складу 10-ї ГШБР, що була створена у 2015 році і відома своїми героїчними вчинками.

“Збираємо 200 000 для бойового 108 гірсько-штурмового батальйону, славетної 10-ї ГШБР, від одного імені якої у ра₩и$ті₴в десь щось підгорає, бо ця бригада називається «Едельвейс»… Навіть у Путлєра особисто і публічно, прямо перед камерами підгоріло”, — написав Григорій у своєму Інстаграмі.

Також у допис Герман додав відео, на якому пілот з дронів Іван розповів, чому на фронті така велика потреба у дронах. Вони можуть вийти з ладу через морози або негоду, їх легко пошкодити або збити. Але сьогодні дрони стали найсучаснішою зброєю, без якої бойові дії майже неможливі.

До речі, ці мавіки звуться просто “весільними”, бо в мирному житті українці використовували їх саме на весіллях — знімати найщасливіші моменти життя. А зараз весільні дрони рятують життя нашим хлопцям.

Григорій Герман пояснив, що раніше тихо допомагав ЗСУ, але зараз без підтримки знайомих і друзів не обійтись. І закликав усіх доєднатися до збору, бо такі заходи допомагають фронту і наближають перемогу.

Знаю, що важко. Знаю, що «післясвят»… Але пацани ібо$ать без упину, свят та «післясвят»… тож і ми маємо. Тим більше, що ці 200, 20 чи 50 гривень точно еффективніше наблизять перемогу, ніж комментар типа «хай держава» чи «давайте перемовини». Хоча я знаю, котики, що ви такого і не пишете, ага…”. 

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Теги: Григорий Герман, Ранок у Великому Місті
25.01.2024 12:26

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