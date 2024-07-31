«Це люди, з якими можна бути справжнім»: зірки ICTV2 розповіли про найкращих друзів

Зірки ICTV2 Сергій Лиховида, Тетяна Малкова, Олександр Швачка, Тетяна Злова, Артемій Єгоров і Юлія Зорій розповіли про своїх найкращих друзів – про людей, з якими розділяли найщасливіші миті життя та підтримували одного одного у непрості часи.

Телеведучий ICTV2 Сергій Лиховида

Найближчі друзі вже стали моїми родичами

Напевно можу назвати себе щасливою людиною, бо моє оточення – це прогресивні сучасні люди, з проукраїнськими поглядами, які не стоять на місці, розвиваються, рухаються вперед і допомагають нашій країні у боротьбі з агресором.

У мене не так багато друзів зі школи — близько дружу лише з однокласником, який зараз у Харкові, і з університетських часів небагато, але завдяки роботі в івент- та медійній сфері у мене чимало приятелів та добрих товаришів. Коло збільшилося, коли почав працювати на телебаченні і частіше їздити до Києва, а коли почалася моя історія на YouTube-каналі, їх стало ще більше.

Мої найближчі друзі – Сашко і Танюшка вже стали моїми кумами, тому ми не просто друзі, а вже родичі. З ними я можу говорити про все на світі і знаю, що вони і підтримають, коли треба, і порадіють за мене. Їм я довіряю як собі і готовий заради них і в вогонь, і в воду. Радію, що саме вони стали хресними батьками мого Сашка.

Тетяна Малкова, акторка «Дільничний з ДВРЗ», «Морська поліція. Чорноморськ»

Я довго вчилась дружити, і тепер маю справжню подругу

Скажу так: для мене дружба – це глибокий і складний вид стосунків, адже не кожна людина вміє дружити. Та я сама насправді вчилася цим стосункам багато років, через що втратила деяких своїх друзів, на жаль.

Мабуть, я недаремно пройшла цей непростий шлях, бо зараз в мене є справжня подруга, яку я люблю і ціную. Вона зі мною і коли мені добре, і коли в мене проблеми, і я так само поруч з нею в будь-яку мить її життя. Ми можемо спілкуватися у будь-яку пору доби, якщо є потреба поговорити, щось обсудити або поділитися чимось важливим.

Мені дуже подобається в наших стосунках те, що ми не радимо одна одній, як вчиняти, а просто вислуховуємо, підтримуємо і допомагаємо знайти правильне рішення. Мабуть, друзі для того і існують, щоб було з ким розділити найщасливіші і найгіркіші моменти свого життя. Абсолютна довіра і повага до кордонів і простору людини – от що характеризує нашу дружбу.

Олександр Швачка, ведучий програми ICTV2 «Ранок у великому місті»

Один друг підтримав у важкі часи, а другий врятував мені життя

В мене є друг Андрій, з яким ми познайомилися ще у школі, і з того часу тісно спілкуємося – а це вже більше 25 років! За ці роки все бувало, навіть сварилися і сперечалися, але рідко і потім мирилися. Ми все життя поруч, і підтримуємо один одного у будь-які моменти – щасливі або драматичні. Саме Андрій дуже мені допоміг, коли я розлучався з дружиною і переживав непрості часи.

В мене ще є історія про військового друга Євгена з позивним «Якут». Він просто врятував мені життя, коли я отримав важке поранення, і не міг дотягнутися до аптечки. Євген наклав мені турнікет, що зупинило кровотечу. Зараз він сам лікується після важкої контузії…

Скажу на своєму досвіді, і дружба, і справжні друзі існують, треба їх цінувати, берегти і бути для них тими, хто завше підтримає і навіть врятує.

Тетяна Злова, акторка серіалів “Коп з минулого”, “Рубан” та ін.

Дружба схожа на виховання дітей та подружнє життя водночас

Для мене дружба – це про підтримку. У мене небагато друзів: серед них є відомі і невідомі, ті, кого скасовували у межах кіноіндустрії, і ті, кого поновили в акторських правах.

Зі своєю кращою подругою ми дружимо вже 20 років, і є інша подруга, з якою дружимо 18. Головне правило, якого ми притримуємося, – це слухати і не засуджувати.

Справжня дружба схожа на виховання дітей та подружнє життя водночас. Якщо твоя дитина зробить дурню, ти не відмовишся від неї. Якщо із близькою людиною стосунки і самопочуття, гідність і все інше стає тільки гіршим – треба йти. Мабуть, тому ми так довго тримаємося із подругою.

Не знаю, як дружба з актором може завадити отримати роль — мені від цього смішно. Одна з моїх подруг отримала роль, на яку я теж кастингувалася, і стосунки в нас не змінилися. Навпаки, знаючи, якими голодними бувають люди з індустрії, я тільки радію, що наступні кілька місяців їм та їхнім родинам буде що їсти.

Майже усі мої близькі друзі – актори та акторки. Я щаслива, що ми можемо обговорити не тільки життя, але і роботу, адже нам пощастило знайти хобі, від якого ми ніколи не втомимося.

Артемій Єгоров, актор детективу «Розтин покаже»

Я відразу відчуваю, буду дружити з людиною чи ні

Для мене друзі – це люди, з якими я можу бути справжнім, яким є в реальному житті. Собою я можу бути з Ігорем Портянком або Тарасом Цимбалюком, яких вважаю друзями.

З Таріком ми познайомились на знімальному майданчику детективу «Розтин покаже 2», почали спілкуватися. Потім разом тренувалися у спортзалі, з’явилися інші спільні проєкти – наприклад, вистава «Основний інстинкт».

Не можу сказати, що був якийсь момент або вчинок, коли я зрозумів, що ця людина – мій друг. Просто в мене з’явилося відчуття зсередини, що ці люди – друзі, мені цікаво з ними спілкуватися, з ними можу бути собою. А ще додам, що я відразу відчуваю, зможу близько спілкуватися з людиною чи ні – мабуть, тут справа в енергетиці, вайбах, інших тонких речах.

Юлія Зорій, телеведуча програми ICTV2 «Ранок у великому місті»

Людей обʼєднують спільні інтереси і спільні цінності — як в стосунках, так і в дружбі

Особисто я саме за таким принципом обираю друзів і бережу таку дружбу. Ціную щирість, вдячність, здатність підтримати, порадіти, не боятися висловлювати і відстоювати свою думку, навіть якщо вона не збігається з твоєю, вміння чути і поважати точку зору іншої людини.

Мені пощастило із друзями. Я маю хороших і близьких мені людей, і найкраща моя подруга — Тала Калатай. Ми познайомилися на одному з телеканалів, куди мене запросили вести погоду в ранковому шоу. На той момент вона вже була відомою і успішною телеведучою та актрисою, і я навіть трішки побоювалася її на початку.

Але якось ми разом, в перерві між репетиціями, поїхали на мийку мити її машину і розговорилися так щиро, що я розповіла про своє життя у Чернівцях, про втрату мами. Це не була запланована розмова, але якось вона так легко пішла, що я аж сама здивувалася, скільки всього розповіла їй. Тала дуже уважно мене слухала, із зацікавленістю, із співчуттям, я одразу зрозуміла, що це дуже близька мені по духу людина. Так ми здружилися і дружимо досі.

Тала — це моє величезне надбання. Це людина, яка не рідна мені, але яка ставиться до мене як до найріднішої. Це велика цінність і вдача. Я вважаю, що мені дуже пощастило. Це не означає, що у нас не було непорозумінь у спілкуванні, але ми завжди про все говорили і завжди мали бажання все вирішити, аби зберегти нашу дружбу. Ми сварилися, ми не розмовляли, але дуже недовго. Ми списувалися чи зідзвонювалися і все проговорювали. Бо цінність нашої дружби завжди була вищою за будь-які обставини.

Тала багато мене підтримувала. Вона завжди мене мотивувала і вселяла віру. В те, що в мене все вийде, що я молодець, що я найкраща і багато чого іншого. Натомість і я її підтримувала і допомагала, коли їй це було потрібно. Бути надійним плечем одна для одної — це вже для нас базова цінність, за замовчуванням.