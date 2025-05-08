Телепремʼєра документального фільму “Морський бій. Епоха дронів” і шпигунський мінісеріал “Табун”: спецпоказ ICTV2 на 8 травня

Сьогодні, 8 травня, Україна відзначає День пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні – день, коли ми вшановуємо мільйони загиблих і згадуємо про внесок українців у перемогу над нацизмом. Понад 80 років тому ми боролися зі злом, і сьогодні – знову боремося, відстоюючи власні землі та свободу в російсько-українській війні. До цієї пам’ятної дати ICTV2 підготував спеціальну програму. Тож давайте дізнаємось, які фільми покаже телеканал 8 травня.

ICTV2 починає спецпоказ о 14:10 військовим драматичним фільмом “Лють”. Події розгортаються у квітні 1945 року, в останні місяці Другої світової війни. П’ятеро американських солдатів під командуванням сержанта на прізвисько Вордедді (Бред Пітт) ведуть бойові дії у тилу ворога на старенькому танку Fury. Їх чекає надзвичайно складна місія – прорватися через німецьку оборону, незважаючи на переважаючі сили противника. Це фільм про братерство, жорстокість війни, втрату і моральні дилеми на полі бою.

Режисер – Девід Еєр. У ролях: Бред Пітт, Логан Лерман, Шая Лабаф, Джон Бернтал та інші.

О 16:30 телеканал пропонує до перегляду шпигунський мінісеріал “Табун” про події 1942 року. Це історія часів Другої світової, яка зараз здається як ніколи актуальною. Українець, а тепер британський розвідник Іван Діденко, через 15 років на чолі диверсійної групи повертається до окупованого рідного містечка Звягель. Герой має не лише врятувати сотні тисяч життів від новітньої нацистської хімічної зброї Табун, а й захистити свою кохану жінку Галину. Напружена історія про кохання, довіру до своїх й боротьбу за життя і перемогу.

Режисер – Дмитро Андріянов. У ролях: Мітя Рибалевський, Дарія Петрожицька, Андрій Ісаєнко, Олена Ларіна, Владислав Мамчур, Василь Кухарський.

А на завершення глядачі ICTV2 побачать телепремʼєру документального фільму ГУР “Морський бій. Епоха дронів” о 22:40. Це унікальна історія великої перемоги на просторах Чорного моря!

“Ми перші в світі, хто таке зробили!”, – наголошує керівник ГУР МО Кирило Буданов.

Також ця стрічка увійшла до шортлиста повнометражних фільмів національного фестивалю документального кіно Cinema for Victory 2025, який присвячений подіям російсько-української війни. Режисер – Артем Шевченко.

Не пропустіть телевізійну премʼєру документального фільму “Морський бій. Епоха дронів” вже сьогодні о 22:40 на ICTV2!