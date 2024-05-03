Телеканал ICTV2 покаже прем’єру двох документальних циклів «Кремль. Гібридна війна» та «Рецепти промивання мізків»

З 7 травня телеканал ICTV2 анонсує премʼєрний показ двох документальних проєктів «Кремль. Гібридна війна» і «Рецепти промивання мізків», які складатимуться з серії освітницьких фільмів про секрети кремлівських методів гібридної війни та пропаганди.

Проєкти створені під егідою Starlight.Doc та вироблені в рамках Всеохопної інформаційно-просвітницької кампанії з протидії дезінформації, що впроваджується Starlight Media та Smart Angel у співпраці з експертними організаціями та за фінансової підтримки Європейського Союзу.

Нові випуски показуватимуть в ефірі ICTV2 впродовж травня о 22:00.

Обидва цикли на часі: розповідають про природу поняття “гібридна війна”, як Кремль роками розвивав та застосовував гібридні методи проти України та колективного Заходу, проводив підривні операції на Близькому Сході, у Європі та США.

«Вперше про поняття “гібридної війни” Україна дізналася 2014 року, коли рф почала відпрацьовувати свої перевірені тактики на нашій країні. Проте насправді кремль застосовує ці методи вже понад 20 років – від моменту приходу володимира путіна до влади, а корінням вони взагалі сягають ще практик спецслужб радянського союзу.

Щоб ефективно протистояти ворогові на всіх рівнях, треба знати і розуміти усі методики й технології, які він використовує, вміти аналізувати заяви перших осіб держави-агресора, бачити взаємозвʼязки між подіями, у яких прослідковується російський слід. Це й стало головною мотивацією для нас – створити цикл просвітницьких програм, які допоможуть нашим глядачам краще розуміти ворога, а отже – ефективно протистояти його маніпуляціям”, – каже Тетяна Гребенік, шоуранерка проєктів та генеральна креативна продюсерка нон-скріптед напряму телеканалів ICTV та ICTV2 і Starlight.Doc.

Цикл «Кремль. Гібридна війна» складається з 9 серій, де автори досліджують 20 років правління нинішнього російського режиму. Як вибудовувалася вертикаль влади у росії, яку роль в управлінні державою з перших днів правління путіна брали секретні служби, коли кремль почав використовувати гібридні методи війни за межами росії, дестабілізуючи країни колишнього СНД, Євросоюзу, США, та навіть Близького Сходу та Африки. І як усі ці події складаються у загальну картину, що привела людство на поріг Третьої світової війни.

У кожному епізоді свою експертизу даватимуть відомі політики, історики, навіть колишні співробітники КДБ, свідки подій. Документальний серіал допоможе не тільки розібратися у гібридних технологіях, а й зрозуміти, як далеко готовий зайти агресор.

Цикл «Рецепти промивання мізків» натомість детально досліджує методи перетворення народу на покорну масу, яка готова виконувати будь-який наказ диктатора. Проєкт використовує кулінарію як метафору «виварювання» свідомості людей з використанням тоталітарних і авторитарних інструментів, та порівнює методи пропаганди з кулінарною книгою, яка має конкретні правила, рецепти та інгредієнти.

У 5 серіях будуть розкриті 5 головних інструментів промивання мізків, що універсальні для будь-яких диктатур. Вони використовувалися у нацистській Німеччині, сталінському Радянському союзі, під час етнічних чисток у Руанді, для встановлення диктатур у Лівії та Ірані та у путінській росії. Знати ці “рецепти” повинен кожен, хто не хоче потрапити на гачок політичної пропаганди.

Дивіться фільми документальних циклів «Кремль. Гібридна війна» і «Рецепти промивання мізків» з вівторка по четвер о 22:00 на каналі ICTV2.