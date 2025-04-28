Секс після поранення: У Києві відкрили перший безкоштовний кабінет сексуальної реабілітації для військових і ветеранів

У 2023 році Фонд Олени Пінчук започаткував напрямок сексуальної реабілітації — відновлення сексуального життя після травми або поранення для військовослужбовців та ветеранів. За ініціативи Фонду було створено перший в Україні освітній курс «Recovery. Сексуальне життя» — це програма для спеціалістів, які працюють із пораненими українськими військовими, щоб допомогти їм відновити свою сексуальність, навчитися жити з наслідками травми та будувати особисті стосунки. Наступним кроком Фонд Олени Пінчук відкрив перший в Україні кабінет, що надає безкоштовні консультації сексопатолога для військових і ветеранів після поранення.

Сексуальна реабілітація після поранення — важливий етап відновлення, який часто залишають поза увагою.

«Жоден лікар навіть не озвучував — функціонують мої статеві органи чи ні. У таких питаннях ти залишаєшся один: як самостійно в усьому розберешся — таким і буде твоє відновлення», — ділиться Олександр Баталов, ветеран та учасник освітньої програми «Recovery. Сексуальне життя».

Проєкт прагне показати, що секс не має зникнути із життя після травми. Консультації проводить провідний лікар-сексопатолог України Борис Михайлович Ворнік (доктор медичних наук, професор кафедри сексології та медичної психології, член Європейської Федерації сексологів та міжнародний експерт із питань сексуального й репродуктивного здоров’я). Лікар допомагає розібратись із тим, як функціонують змінені тіло і сексуальність та як повернути чи покращити інтимне життя.

Консультації безкоштовні, конфіденційні та анонімні.

З якими питаннями варто звернутись:

Втрата чи зниження лібідо, ерекції, оргазму.

Проблеми з інтимною близькістю після фізичних травм.

Наслідки ПТСР для сексуальності.

Непорозуміння в партнерських стосунках.

Інші питання, що впливають на якість інтимного та емоційного життя.

Консультації проходять офлайн у Києві у просторі Dialog Hub за адресою вул. Володимирська, 43. Ознайомитись із графіком та записатись можна за номером +380673351646 або за посиланням.