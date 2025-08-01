Проєкт ПОВЕРНЕННЯ, МВС, НГУ підписали Меморандум про створення центру ментального здоров’я

30 липня відбулося підписання Меморандуму про партнерство та співпрацю між представниками МВС України, Національної гвардії України, одного з медичних центрів НГУ та проектом ПОВЕРНЕННЯ, який заснували Віктор та Олена Пінчуки задля підтримки Сил Безпеки й Оборони України.

Метою Меморандуму є взаємодія сторін для створення Центру ментального здоров’я для захисників та захисниць України, а також їхніх родин на базі медичного закладу Національної гвардії України.

Меморандум про партнерство і співпрацю підписали Державний секретар МВС Інна Ящук, командувач Національної гвардії України Олександр Півненко та керівниця проєктів ПОВЕРНЕННЯ та RECOVERY, членкиня правління Фонду Віктора Пінчука Світлана Гриценко.

Керівниця проєктів ПОВЕРНЕННЯ та RECOVERY, членкиня правління Фонду Віктора Пінчука Світлана Гриценко розповіла, що їх організація зацікавлена у співпраці з МВС та структурними підрозділами відомства для того, щоби захисники і захисниці України, а також їхні родини отримували якісну психологічну допомогу.

«Співпраця з Національною гвардією України є проявом того, як можуть об’єднуватися зусилля приватного сектору й держави заради підтримки тих, хто зазнав психологічної травми внаслідок російської агресії в Україні.

Це вже не перше наше партнерство з Міністерством внутрішніх справ – навесні було підписано меморандум про створення центру ПОВЕРНЕННЯ на базі ключової медичної установи МВС у Києві. Тепер ця співпраця розширюється. Майбутній центр ментального здоров’я ПОВЕРНЕННЯ стане частиною всеукраїнської мережі, яку Віктор та Олена Пінчуки створюють для підтримки військових, ветеранів і їхніх родин у кожному регіоні. Особливо важливо, що центр працюватиме з героями та героїнями, які повернулися з полону. Ментально відновлювати тих, хто захищав і захищає країну, — це наш обов’язок і справа честі», — зазначила Світлана Гриценко, керівниця проєкту ПОВЕРНЕННЯ, членкиня правління Фонду Віктора Пінчука.

Під час офіційної церемонії підписання Меморандуму Державний секретар МВС Інна Ящук зауважила на важливості лікування, реабілітації та соціального супроводу військових. У цьому контексті відомство співпрацює з проєктом ПОВЕРНЕННЯ.

«Керівництво МВС докладає максимум зусиль для розвитку відомчої військової медицини та посилення інфраструктури медичних та реабілітаційних центрів для захисників і захисниць.

У цьому напрямку триває постійна міжвідомча взаємодія з іншими державними інституціями, благодійними фондами, урядами інших країн та міжнародними організаціями. Одним із успішних кейсів соціального партнерства є співробітництво з проєктом ПОВЕРНЕННЯ».

Зокрема, на базі закладу охорони здоров’я МВС вже успішно діє реабілітаційний центр RECOVERY та вже створюється центр ментального здоровʼя для військових, ветеранів та членів їхніх родин “ПОВЕРНЕННЯ”. Також у цій співпраці реалізовуються програми підвищення кваліфікації та обмін професійним досвідом між лікарями та фахівцями з ментального здоров’я.

«Спільна робота над створенням центру ментального здоровʼя на базі одного із закладів охорони здоровʼя НГУ та спільне формування команди фахівців допоможе швидше та якісно зцілювати невидимі рани захисників та захисниць»,-зазначила Державний секретар МВС.

Вона наголосила, що лікарі системи МВС на постійній основі підвищують свою кваліфікацію та проходять стажування за кордоном. Відомство також працює над модернізацією інфраструктури та медичних послуг:

«Ми розвиваємо різні напрямки терапії в лікуванні та реабілітації. Наразі за ініціативи Міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка відбувається створення першого відомчого центру протезування».

Інна Ящук подякувала Командувачу НГУ Олександру Півненку за постійну турботу про військовослужбовців, особливу увагу до бійців, які були звільнені з полону, до родин загиблих бійців, військовополонених та зниклих безвісти.

Командувач НГУ Олександр Півненко підкреслив, що питання розвитку сфери лікування й реабілітації є серед пріоритетних, тому реалізація заходів у рамках Меморандуму дасть змогу це робити швидше. Він також подякував керівництву МВС за підтримку та ефективну координацію з партнерами, а проєкту ПОВЕРНЕННЯ за важливу соціальну ініціативу.

«НГУ за підтримки МВС та партнерів модернізує інфраструктуру медичних та реабілітаційних центрів. Ми відкриваємо нові відділення, оснащуємо їх сучасним медичним обладнанням, навчаємо медперсонал. Надважливою складовою цього процесу є створення мережі центрів для психологічного відновлення військових. Це питання дуже актуальне як під час війни, так і буде важливим по її завершенню. Новий центр ментального здоровʼя, який діятиме у співпраці з проєктом ПОВЕРНЕННЯ, сфокусується на психологічному відновленні звільнених з полону бійців», — повідомив Командувач НГУ.

У свою чергу начальник військово-медичного управління Нацгвардіі Всеволод Стеблюк розповів, що зусиллями керівництва МВС та НГУ наразі функціонує сучасний медичний центр для гвардійців. Бійці отримують там якісне лікування та послуги із фізичної реабілітації, а соціальне партнерство з проєктом ПОВЕРНЕННЯ допоможе в стаціонарних умовах надавати якісні послуги з психологічного відновлення.

Довідково

ПОВЕРНЕННЯ — це загальнонаціональний проєкт, заснований подружжям українських філантропів Віктором та Оленою Пінчуками. Проєкт включає створення всеукраїнської мережі центрів ментального здоров’я ПОВЕРНЕННЯ, де військові, ветерани та члени їхніх родин можуть отримати безкоштовну фахову допомогу. Планується, створення 20-25 центрів ментального здоровʼя в кожному регіоні України, у яких щороку понад 100 тис. військових, ветеранів і членів їхніх родин зможуть отримувати безоплатну допомогу.

Водночас значну увагу приділено впровадженню освітніх програм світового рівня для фахівців сфери ментального здоров’я, зокрема психіатрів, психологів і психотерапевтів, аби забезпечити ефективне й доказове лікування та психологічну підтримку. У 2025 році в межах проєкту заплановано понад 90 освітніх заходів — від лекцій до практичних тренінгів і стажувань — для підвищення знань і навичок у роботі з військовими, ветеранами та їхніми родинами.