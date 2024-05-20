Проект «Маніфест сильних» на підтримку військових з ампутаціями

Щодня наші захисники, які повернулися з фронту з ампутованими кінцівками, змушені долати безліч життєвих труднощів, непомітних нам, цивільним. Боротьба з фантомними болями, несприйняття себе з каліцтвом та відстороненість соціуму від людей з інвалідностями. І замість відчувати повагу за захист незалежності держави, військові ветерани часто почуваються забутими.

Саме ця велика проблема нашого сьогодення лягла в основу проекту фонду Future for Ukraine та команди Luminance Production

В рамках проекту було створено короткометражний соціальний відеоролик “Маніфест сильних” аби підтримати українських військових, які повертаються з фронту без кінцівок, та привернути суспільну увагу до проблем, з якими зіштовхуються люди з ампутаціями в Україні.

“Понад рік тому я почав звертати увагу на військових, які поверталися з фронту. Наскільки великою є прірва між нами у досвіді, світосприйнятті! Я не знав, як підійти, запитати, щоб не образити, тому інтуїтивно дистанціювався від них. Але, що я точно бачив в очах військовослужбовців, — це бажання розповісти про свої страхи, переживання, бажання бути почутим. Найгірше — це страх бути просто забутим через травму”, — ділиться думками автор сценарію та режисер фільму “Маніфест сильних” Денис Стегній.

Антоніна Сотникова, виконавчий продюсер короткого метру пригадує:

“Ми були вражені відкритістю Сашка та готовністю ділитися своєю історією. Саме спілкування з героєм додало нам упевненості, що ми зможемо передати те, що відчувають наші захисники, які отримали важкі поранення. Наше завдання було просто перекласти емоції на мову кіно та зняти відео”.

Антоніна також розповідає, що коли вони разом із командою підрахували вартість зйомки, — сума виявилася непідйомною. Тоді Антоніна почала розповідати про проєкт знайомим зі свого оточення, і побачила, що люди хочуть підтримати проєкт. Приблизно за пів року необхідна сума була зібрана.

Серед головних партнерів, завдяки яким створення фільму “Маніфест сильних” стало можливим, — українська фармацевтична компанія «Орісіл-Фарм».

Співзасновниця компанії, Наталія Кіщак, розповідає, чому вирішила підтримати проєкт:

“Для нас зрезонувало, бо це, по-перше, можливість виявити свою повагу до воїнів. Це надзвичайно сильні люди, які змогли перебороти свій страх, відкритися та довіритися проєкту. Ми одразу вирішили підтримати зйомку такого важливого соціального ролика. Адже це можливість достукатися до суспільства та допомогти нашим воїнам повернутися до повноцінного цивільного життя. Наше суперзавдання — дати цим людям зрозуміти, що вони не одні”.

Також ініціативу створення відеоролика підтримали ремонтна компанія «ГОТОВО. Ремонт», медичний центр ADONIS, постпродакшн студія Labrador Media, студія PX Production, студія звукозапису Cavemen Records, аудиторська група «Планета», репетиторський центр «Логос» та інші компанії. А також понад 150 благодійників, які підтримали проєкт донатом.

Подивитись відео та підтримати збір на протезування та реабілітацію важкопоранених захисників від фонду Future for Ukraine можна за посиланням: https://manifesto.ffu.foundation/