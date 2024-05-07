Памʼятні дні 8 і 9 травня на ICTV2: які фільми і серіали дивитися на телеканалі

Цього року до памʼятних дат 8 і 9 травня — Дня памʼяті та примирення і перемоги над нацизмом у Другій світовій війні — ICTV2 покаже серіали про українців, що борються зі злом, як у період Другої світової, так і в наш час.

Також відсьогодні впродовж травня ICTV2 транслюватиме прем’єру двох документальних циклів «Кремль. Гібридна війна» і «Рецепти промивання мізків» про секрети кремлівських методів гібридної війни та пропаганди.

7 травня о 16:15 спецпрограмування до памʼятних дат відкриє премʼєра на ICTV2 оскароносної історичної драми «1917» Сема Мендеса. Сюжет фільму заснований на спогадах діда режисера про Першу світову і розповідає про двох молодих солдатів, які з ризиком для життя намагаються перетнути ворожу територію і доставити секретне повідомлення.

О 18:20 в ефірі каналу стартує показ 4-серійки «Штурм» — першого українського бойовика про роботу спецпризначенців СБУ, що рятують українців від небезпек національного масштабу. Серіал про справжніх супергероїв сучасності, які не в коміксах — вони тут, в Україні. У будь-якій смертельно небезпечній ситуації вони приходять на допомогу – хлопці і дівчата спецпідрозділу «Штурм». Кожна серія має окрему історію з небезпечними обставинами. Тут і боротьба з терористами, звільнення дніпровської баржі від підривників, викриття міжнародного наркотрафіку через кордон України і пошук фальшивомонетників.

Режисер — Заза Буадзе. В ролях: Сергій Стрельников, Сергій Лефор, Артур Шурипа, Ганна Адамович, Олександра Епштейн, Павло Тупіков.

По завершенню 4-серійного бойовика « Штурм » , о 22:00 стартує прем’єрний показ документального проєкту «Кремль. Гібридна війна» . Цикл складається з 9 серій, де автори досліджують 20 років правління нинішнього російського режиму. У кожному епізоді свою експертизу даватимуть відомі політики, історики, навіть колишні співробітники КДБ, свідки подій. Документальний серіал допоможе не тільки розібратися у гібридних технологіях, а й зрозуміти, як далеко готовий зайти агресор.

8 травня о 18:20, у День памʼяті та примирення, телеканал пропонує до перегляду шпигунський мінісеріал «Табун» про події 1942 року. Це історія часів Другої світової, яка зараз здається як ніколи актуальною. Українець, а тепер британський розвідник Іван Діденко, через 15 років на чолі диверсійної групи повертається до окупованого рідного містечка Звягель. Герой має не лише врятувати сотні тисяч життів від новітньої нацистської хімічної зброї Табун, а й захистити свою кохану жінку Галину. Напружена історія про кохання, довіру до своїх й боротьбу за життя і перемогу.

Режисер — Дмитро Андріянов. У ролях: Мітя Рибалевський, Дарія Петрожицька, Андрій Ісаєнко, Олена Ларіна, Владислав Мамчур, Василь Кухарський

Після серіалу «Табун», о 22:00 в ефірі — 2 серія прем’єрного документального проєкту телеканалу ICTV2 «Кремль. Гібридна війна».

9 травня о 18:30 відбудеться показ 4-серійного фільму Ахтема Сеітаблаєва «Кіборги» про українських захисників, які під час запеклих боїв 2014 року обороняли Донецький аеропорт. Стрічка здобула як національне, так і світове визнання. Зокрема, 6 нагород кінопремії «Дзиґа».

Режисер — Ахтем Сеітаблаєв. У ролях: Вʼячеслав Довженко, Андрій Ісаєнко, Роман Ясіновський, Віктор Жданов, Макар Тихомиров.

Завершує спецпрограмування премʼєра документального циклу «Рецепти промивання мізків» о 22:00. Проєкт досліджує методи перетворення народу на покірну масу, яка готова виконувати будь-який наказ диктатора, а також використовує кулінарію як метафору «виварювання» свідомості людей з використанням тоталітарних і авторитарних інструментів, та порівнює методи пропаганди з кулінарною книгою, яка має конкретні правила, рецепти та інгредієнти.