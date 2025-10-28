Мы в Facebook Наш Instagram Юмор ICTV Сериалы ICTV
«Люди толерують те, що їм не добре»: Психологиня Юлія Зорій пояснила, як відсутність сексосвіти руйнує дорослі стосунки / 28.10.2025 11:07
28.10.2025 11:07
«Люди толерують те, що їм не добре»: Психологиня Юлія Зорій пояснила, як відсутність сексосвіти руйнує дорослі стосунки

Чому дорослі не вміють казати «ні» партнеру і що спільного між сексуальним вихованням підлітків та проблемами у ліжку? Відома ведуча ICTV2 та психологиня Юлія Зорій поділилася шокуючими висновками зі своєї практики: виявляється, багато дорослих клієнтів не знають, як правильно комунікувати про особисті та сексуальні кордони, аби не образити партнера.

Проблема, яка починається у підлітковому віці

Ведуча програми «Ранок у великому місті» на каналі ICTV2 і психологиня Юлія Зорій стала гостею 3-го сезону подкасту «Сила в тобі» від ГО «Дівчата», який присвячений підтримці комплексної сексуальної освіти в Україні. Її головний меседж: якісна сексосвіта – це не лише про безпеку, а й про здатність будувати здорові та усвідомлені стосунки в дорослому житті.

Юлія Зорій, яка щодня консультує людей, розповіла, що багато дорослих звертаються до неї з особистими питаннями, які, по суті, лежать в основі сексуального виховання:

Як сказати партнеру про те, що не подобається, не образивши його?

Як правильно відмовити у близькості?

«Люди в парах часто толерують те, що не варто, тому що їм через це не добре. Людина не знає як відмовити, на неї часто тисне те, що наче всім ок, а їй (або йо му) – ні. Чи варто про це казати? Як саме? Тобто часто в терапії стикаюся з тим, що люди не вміють казати «ні», не знають своїх кордонів – зокрема й сексуальних. Це пробіли закриває сексуальне виховання, а я вже працюю з наслідками травмуючих подій у минулому», — каже Юлія.

Сексуальна освіта як фундамент для впевненості

На думку експерток, саме якісна сексуальна освіта створює підґрунтя для безпечного середовища, у якому зростають впевнені та відповідальні люди. Ці знання допомагають молоді:

  • Розуміти потреби власного тіла.
  • Планувати і будувати здорові стосунки.
  • Уникнути багатьох помилок і непорозумінь у житті.

Юлія Зорій та директорка ГО «Дівчата» Юлія Спориш також обговорили, чому батькам важко говорити з підлітками про сексуальність і де молодь найчастіше бере цю важливу інформацію.

Не пропустіть! Дізнайтеся, як знання про сексуальність допомагають у стосунках і чому цю тему варто порушувати з підлітками якомога раніше.

Слухайте повну розмову у новому випуску подкасту «Сила в тобі»:

Кампанія на підтримку запровадження комплексної сексуальної освіти в Україні включає серію випусків в межах 3-го сезону подкасту «Сила в тобі». 

Окрім Юлії Зорій, в нових епізодах зʼявляться відомі експертки та громадські діячі: журналістка, телеведуча, шеф-редакторка та ведуча «Факти ICTV» Олена Фроляк, журналістка, телеведуча, ведуча «Фактів» на ICTV Оксана Гутцайт, учителька української мови, експертка програми «Солов’їне шоу» на YouTube Катерина Роботницька, директорка Фонду Олени Пінчук Ольга Сердюк та інші. 

Про організацію

ГО «Дівчата» – всеукраїнська жіноча організація, яка понад 6 років працює над тим,  аби кожна українка почувалася захищеною та могла реалізувати свій потенціал. Організація надає психологічну, юридичну та гуманітарну допомогу, а також сприяє розвитку жіночого лідерства. 

Ключові напрями діяльності включають профілактику насильства через освітні програми для дітей і молоді, просування сексуальної освіти та надання психологічної допомоги постраждалим від насильства.

28.10.2025 11:07

