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Главная / Invest Talk Summit: інвестиції змінюються, а ти? / 08.05.2025 11:33
08.05.2025 11:33
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Invest Talk Summit: інвестиції змінюються, а ти?

Invest Talk Summit: інвестиції змінюються, а ти?

Якщо ти: досвідчений інвестор або лише починаєш шлях, фінансовий радник, підприємець чи просто хочеш зберегти і примножити капітал — то ця подія саме для тебе!

Теми, які НЕ варто пропускати:

  • Фінансові ринки циклічні — як не вгадувати, а прогнозувати?
  • Коли тримати кеш, а коли — купувати?
  • Найкращі та найгірші інвестиції — кейси з реального досвіду.
  • Що реально працює для збереження капіталу: золото, опціони, інверсні ETF?
  • Як діяти в умовах волатильності та геополітичної турбулентності?

Прогнозування макроекономіки, фази ринку, валютні ризики, пасивний дохід, євробонди, нові активи та стратегічне хеджування — усе це і навіть більше – нетворкінг з тими, хто знає ринок: Дмитро Карпіловський, Владислав Свистунов, Олександр Мортиненко, Богдан Сидоренко, Ерік Найман, Михайло Пацан та інші.

Приходь, якщо хочеш:

  • приймати обґрунтовані інвест-рішення
  • зберегти капітал в кризу
  • прокачати фінансове мислення
  • знайти партнерів або нові ніші для інвестування

Квитки вже у продажу за посиланням! 

А для читачів ICTV2 — знижка 10% за промокодом ITS10UK. Не проґав нові можливості!

Теги: Invest Talk Summit
08.05.2025 11:33

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Ведущие канала

Елена Фроляк Станислав Боклан Константин Стогний Вадим Карпьяк Оксана Соколова
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По соображениям совести Сейчас в эфире Филин 02:20 Отдел 44 04:40
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