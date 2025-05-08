Invest Talk Summit: інвестиції змінюються, а ти?

Якщо ти: досвідчений інвестор або лише починаєш шлях, фінансовий радник, підприємець чи просто хочеш зберегти і примножити капітал — то ця подія саме для тебе!
Теми, які НЕ варто пропускати:
- Фінансові ринки циклічні — як не вгадувати, а прогнозувати?
- Коли тримати кеш, а коли — купувати?
- Найкращі та найгірші інвестиції — кейси з реального досвіду.
- Що реально працює для збереження капіталу: золото, опціони, інверсні ETF?
- Як діяти в умовах волатильності та геополітичної турбулентності?
Прогнозування макроекономіки, фази ринку, валютні ризики, пасивний дохід, євробонди, нові активи та стратегічне хеджування — усе це і навіть більше – нетворкінг з тими, хто знає ринок: Дмитро Карпіловський, Владислав Свистунов, Олександр Мортиненко, Богдан Сидоренко, Ерік Найман, Михайло Пацан та інші.
Приходь, якщо хочеш:
- приймати обґрунтовані інвест-рішення
- зберегти капітал в кризу
- прокачати фінансове мислення
- знайти партнерів або нові ніші для інвестування
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