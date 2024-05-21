ХIІ Міжнародний фестиваль «Книжковий Арсенал» оголосив програму

ХIІ Міжнародний фестиваль «Книжковий Арсенал» анонсує Програму — до неї увійшло близько 160 добірних подій, які відбуватимуться в будівлі Старого Арсеналу. Події програми Книжкового Арсеналу стануть місцем зустрічі однодумців: авторів, читачів, видавців, митців — усіх, хто працює з книгою. Ми зустрінемося, щоб поговорити про свій досвід: про те, що відбувається з нами, що відбувається з українським суспільством, якими є його турботи, тривоги й надії, як нам продовжувати бути стійкими за цих умов.

Книжковий Арсенал розпочнеться у четвер, 30 травня. У перший фестивальний день відбудеться 14 подій — дискусії, презентації, поетичні читання, арттерапевтичний воркшоп та кіноперформанс. Фестиваль у цей день працюватиме з 17:00 до 21:00 (вхід на територію буде доступний з 16:00).

Офіційне відкриття ХIІ Міжнародного фестивалю «Книжковий Арсенал» відбудеться 30 травня о 17:00. Продовжить програму в цей день дискусія «Межа всередині нас» у межах фокус-теми «Життя на межі».

Фокус-тема «Життя на межі», кураторами якої стали Тетяна Огаркова та Володимир Єрмоленко, буде представлена в програмі 9 подіями:

«Щоби зрозуміти Україну, потрібно бути на фронті, їздити на фронт, допомагати фронту. Щоб зрозуміти Європу, треба зрозуміти Україну. Це і є межа, яка є центром. Нехай навіть це центр, який кровоточить.

Дослухаймося до цієї межі. Там не кінець життя. Там його початок.

Сьогодні нам здається, що до межі — вісім годин автівкою. Але ця межа проходить всередині нас. Насправді вона завжди проходить всередині нас».

Літературна програма «Долаючи розрив», кураторкою якої є Олена Гусейнова, представить цілий ряд важливих інтелектуальних подій:

«Тут на цій землі, де триває війна, так багато справжніх розривів. Рвуться тактичні рюкзаки й гранати, міни й снаряди. Серця й жили. Навіть якщо ми не вміємо розпізнати звук розриву, ми можемо розпізнати справжні значення слів та досвідів, можемо уникнути випадковості їхнього використання. Можемо вийти за межі переривчастої байдужості, за межі фантазій про дистанцію, неподоланну прірву і розрив. Можемо зробити простий вибір — вслухатися в голоси, в кожен голос поруч і в кожен віддалений голос».

Програму для/про дітей та підлітків «Із широко розплющеними очима»представить кураторка Оля Русіна:

«Наші життя зараз — це часто поєднання крайніх емоцій і станів, балансування між відчаєм та надією, сумом і вдячністю; і, зрештою, саме за ці почуття, і позитивні, і негативні, ми зараз тримаємося.

Діти й підлітки також дорослішають у цьому. Їхні перші досвіди перепали на два роки повномасштабної війни, десять років війни на Сході, окупацію росією Криму, багатьох місяців пандемії. Й іншого дорослішання у них не буде».

Професійна програма Книжкового Арсеналу, яку курує Оксана Карп’юк, цьогоріч також підсилює міжнародну складову Фестивалю та започатковує The Book Arsenal Fellowship Program в межах якої Книжковий Арсенал відвідують іноземні видавці та літературні агенти, зацікавлені в українському книговиданні:

«Крім свідчення факту розвитку індустрії, нам також випадає надзвичайно цікаве завдання — досліджувати та рефлексувати навколо процесів у книжковій галузі, а також шукати вектори розвитку та виходу за межі, які нам поки що не вдалося подолати».

Спеціальну програму “МІСТА НА МЕЖІ” представить «П’ятий Харків» у співпраці з Харківським Літературним Музеєм. Куратор програми — Євгеній Стасіневич:

«Чим можна пояснити сплеск культурного життя Харкова — з харківської та київської перспективи? Чому культура не відпадає “за принципом залишковості”, а стає чи не осердям дискусій у суспільній сфері? Чому тепер у нашому житті ще більше розмов про історію, — і якщо воно вже так, то яким є точніший погляд на міста та країну як втілення порубіжності?

Отже, міста, отже, межа. А ще війна та культура. І ми посеред цього. Часто без точних слів, проте з потребою говорити. І хай Місто нам допоможе».

Спеціальну програму «ТРИВАННЯ ГОЛОСУ» представить Український ПЕН:

«Іноді у нашому голосі чути все більше втоми, але ми переборюємо її, щоб розмовляти зі світом — гучно, переконливо і суб’єктно.

І ми ніколи не дозволяємо собі мовчання, бо говоримо не лише за себе, а й за тих, кого росія позбавила голосу, й за тих, у кому наш голос триватиме далі.

Протягом століть імперія штовхала нас у безголосся, але нарешті ми повертаємо собі своє — свої імена і свої голоси».

Найбільшу кількість подій міститиме Програма видавців, яка стане наймасштабнішою на ХIІ Книжковому Арсеналі.

Візуальна складова XIІ Книжкового Арсеналу буде представлена 10 виставковими проєктами:

Життя на межі

ДЕФІЛЯДА

Вдягаю піксель. Історії тих, хто обрав боротьбу

На згадку про нас

ПРОСТІ РЕЧІ. Марина Талютто

ВЛАСНІ НАЗВИ. VOX POPULI

Naïve Ukrainian Gardens. Сергій Полежака

Оболонья

Діалоги

Пелікан. Персональна виставка Жені Олійник (виставка в Малій Галереї Мистецького арсеналу)

У межах ХІІ Книжкового Арсеналу можна буде познайомитися з чотирма книжковими колекціями:

Колекція видань-переможців конкурсу «Найкращий книжковий дизайн — 2023»

Колекція українських візуальних видань Talking Pictures — 2024

Колекція Showcasing over 100 Award Winning German Photobooks

Колекція «Книжки з Франції — 2024: книжки для дітей та підлітків, комікси та графічні романи».

Онлайн-квитки на ХІI Книжковий Арсенал можна придбати за посиланням.