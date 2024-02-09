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Главная / «460 консультацій, 96 отримувачів допомоги»: телеведуча ICTV2 Юлія Зорій розповіла про рік роботи психологинею / 09.02.2024 19:54
09.02.2024 19:54
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«460 консультацій, 96 отримувачів допомоги»: телеведуча ICTV2 Юлія Зорій розповіла про рік роботи психологинею

«460 консультацій, 96 отримувачів допомоги»: телеведуча ICTV2 Юлія Зорій розповіла про рік роботи психологинею

Телеведуча «Ранку у великому місті» на телеканалі ICTV2, дружина екс-міністра оборони Олексія Резнікова Юлія Зорій вже рік безкоштовно працює психологинею, допомагаючи українцям покращити своє життя. Про це телеведуча написала у своєму Інстаграмі:

«Рівно рік, як я працюю на безкоштовній платформі надання психологічної допомоги @mentalhelp.project. 460 консультацій, 96 отримувачів допомоги (цифри приблизні, бо всіх порахувати виявилось складним завданням для мене».

З самого початку повномасштабного вторгнення Юлія допомагала людям, що звертались за підтримкою. Переважно це були молоді люди до 25 років, також психологиня наголошує, що зараз чоловіків звертається все більше.

Ведуча зізнається, вражена результатами своєї річної роботи, адже бачить, як люди справляються зі своїми внутрішніми проблемами і покращують свій стан.

«Я дуже задоволена тим, яких результатів ми досягли і досягаємо з кожним клієнтом. Як знижується тривога і страх, як з’являється впевненість і мотивація, підвищується самооцінка, як використовуються інструменти для роботи з панічними атаками, фобіями, ОКР, як вирішуються проблеми у стосунках, як вдається розпізнавати і працювати з емоціями, агресією, розчаруванням…», — каже Юлія. 

Також телеведуча допомагає розібратися з ментальними проблемами у програмі «Ранок у великому місті», що виходить о 7:00 на телеканалі ICTV2. Юлія неодноразово нагадувала про необхідність піклуватися про своє ментальне здоров’ям і покращувати своє життя. Не вірте тим, хто вважає піклування про себе не на часі — робити це треба саме зараз, коли через війну психологічні проблеми загострюються.

«Я захоплююся і пишаюся кожним, хто вирішив займатися своїм ментальним здоров’ям і доклав нереальних зусиль, щоб покращити якість свого життя, особливо зараз, у такий складний для усіх період життя», — каже Юлія. 

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Теги: Юлія Зорій
09.02.2024 19:54

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