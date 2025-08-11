Поціновувачі міцних детективних сюжетів мають можливість зануритися у пригоди разом з поліцейським Доліним: з 18 серпня канал ICTV2 запрошує до перегляду усіх 4 сезонів франшизи «Коп з минулого». Любителів іронічних кримінальних сюжетів очікує приємний сюрприз: показ прем’єрного 5-го сезону серіалу, в якому майор Долін проживе своє найкраще екранне життя. У головних ролях – популярні актори Дмитро Суржиков, Павло Текучев, Дар’я Трегубова, Тетяна Злова, Ольга Гришина та ін.

Високорейтинговий детектив «Коп з минулого» – один з найпопулярніших і найулюбленіших проєктів українських глядачів. Головний герой Олег Долін – рішучий і дотепний поліцейський, що після 20-річної коми повернувся на службу ловити злочинців. За роки показу серіалу утворився справжній Всесвіт копа Доліна і його найближчого кола: і хоча деякі методи поліцейського суперечливі, він чесно виконує свою роботу, ловить злочинців і покращує світ.

В загальних рисах нагадаємо, про що йдеться в проєкті, адже за 4-и сезони багато чого змінилося в житті головного персонажа і його близьких. В перших сезонах головний виклик Доліна – прилаштуватися до нової діджитальної реальності, опанувати новітні гаджети і почуватися своїм у новому світі.







Розслідування з Доліним: ICTV2 запрошує на великий перегляд усіх сезонів іронічного детективу «Коп з минулого» серед своїх / 4 фотографии

В двох останніх сезонах Долін все ж користується деякими своїми застарілими методами, бо вважає їх дієвими. Його досвід і old school – геройська суперсила в боротьбі зі злочинністю, а його невгамовна жага до життя невпинно приваблює людей. Він каратиме злочинців і намагатиметься знайти своє кохання і щастя. З останнім виходить не завше вдало, але головний герой не журиться і вірить у власну вдачу.

«Мій персонаж Долін швидко вчиться і постійно змінюється, в крайніх сезонах буде чимало змін у його приватному житті. Звісно, він уже опанував технології та прагне природного людського щастя. Скажу так: у нього будуть і пристрасті, і ревнощі, і емоції, і справжнє кохання… Він прагне надолужити все те, чого не встиг через роки коми, і йому це вдасться. Взагалі, у Доліна –дуже насичене життя», – розповідає про персонажа актор Дмитро Суржиков.

Поруч з Олегом Доліним – його молодий напарник Андрій Сироїд (Павло Текучев), що у 3 сезоні одружується з донькою копа Юлею (Тетяна Злова), тепер Андрій ще й родич.

Доля копа хвилює і ексдружину Ксенію (Ольга Гришина): вона піклується про колишнього і допомагає йому. У кожному сезоні Долін закохується: взаємні почуття в нього до психологині Тетяни Малиновської (Дар’я Трегубова), але в їхніх стосунках все непросто.

Нестримна жага до усього нового штовхає Доліна до постійних пошуків – пригод, емоцій, почуттів. Чи знайде він те, що шукає? Спойлер: автори франшизи приготували дещо особливе в 5-му сезоні, Доліна чекають складні випробування, він сам стає мішенню… Як це буде і чим закінчиться – дізнаємося вже в прем’єрному 5-му сезоні.

Додамо, серіал був знятий за популярним німецьким форматом The Last Cop (Der letzte Bulle), який мав великий глядацький успіх і декілька адаптацій у країнах Європи і навіть у Японії.

Серіал “Коп з минулого” став найпопулярнішим рейтинговим продуктом на українському телебаченні. Усі прем’єрні сезони очолювали ТОП-10 програм дня і тижні, в минулому році показ серіалу зібрав аудиторію понад 6,5 млн глядачів по всій Україні. А вся трансляція, включаючи техповтори в інших слотах, охопила аудиторію 9,13 млн глядачів по всій Україні.

Дивіться всі 4 сезони іронічного детективу “Коп з минулого” в ефірі каналу ICTV2 з 18 серпня з понеділка по четвер о 20:00.