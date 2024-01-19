«Терминатор»: история создания, интересные факты. Кино на ICTV2

В эти выходные на телеканале ICTV2 пройдет показ трех фильмов из культовой серии «Терминатор». Читайте все об одной из самых знаменитых франшиз мира в нашем материале.
История создания
Первый фильм, положивший начало легендарной киноэпопее увидел свет в 1984 году. «Терминатор» стал революционным фильмом, в котором едва ли не впервые заговорили об опасности искусственного интеллекта и ответственности людей перед своим будущим. Сюжет хорошо знаком даже тем, кто не является поклонником франшизы: ночью посреди обычной улицы Лос-Анжделеса во вспышке света появляется обнаженный мужчина, который оказывается роботом из будущего. Его задача — найти и уничтожить Сару Коннор, ведь именно она в будущем родит сына, способного победить в войне людей и машин.
После успеха первой части франшизы было незамедлительно принято решение продолжать историю о роботах-убийцах из будущего. Во второй части герой Арнольда Шварценеггера кардинально меняется и вместо мстителя из будущего, становится его защитником. Все потому что в первой части ему не удалось убить Сару Коннор, а та в итоге родила сына Джона, который в будущем стал предводителем людей в битве с машинами. Джон из будущего перепрограммировал Терминатора и отправил его снова в прошлое, дабы тот защищал его юного. Вторая часть увидела свет в 1991 году и в ней уже подобревший герой Шварценеггера оберегает молодого Коннора от новой модели робота — собранной из «жидкого металла».
Производством третьей части серии занимался уже не Джеймс Камерон, снявший первых два фильма, а Джонатан Мостоу. Это случилось потому что Камерон, много лет вынашивающий идею о создании третьей части, никак не мог отыскать подходящий сценарий. В то же самое время на горизонте режиссера замаячил другой перспективный проект — «Титаник», которому он стал посвящать все свое свободное время.
«Терминатор: Восстание машин» (сб, 17:00) вышел на экраны в 2003 году. В нем главными героями остались Джон и Терминатор, а антагонистом стал новый робот T-X, особенностью которого является возможность изменять свою внешность.
Четвертая часть серии вышла в кино спустя шесть лет после третьей — в 2009 году. Ее производством занимался уже третий в истории франшизы режиссер Макджи. Все главные действа фильма «Терминатор: Да придет спаситель» (сб, 19:00) происходят в 2018 году в постапокалиптическом мире, переживающем войну людей и машин. В нем живет повзрослевший Джон Коннор, который следует пути, уготованному ему судьбой — возглавляет оставшихся в живых людей в их борьбе с искусственным интеллектом.
Пятый «Терминатор» — и снова новый режиссер. На этот раз Алан Тейлор. В фильме «Терминатор: Генезис» (сб, 21:05) действие разворачивается в 2029 году. Именно в то время суперкомпьютер, управляющий всем искусственным интеллектом отправляет в 1984 год роботов с целью убить Сару Коннор. Таким образом франшиза закрывает временную петлю, открытую в самом начале серии.
Шестая часть франшизы вышла на киноэкранах в 2019 году. «Терминатор: Фатум», снятый уже пятым режиссером Тиммом Миллером, начинает новую главу в истории противостояния людей и машин. Поскольку в предыдущей части история совершила цикл, в шестом фильме действие закручивается вокруг еще более новейшей разработки искусственного интеллекта.
Интересные факты
- Режиссер первых двух фильмов Джеймс Камерон утверждает, что идея создания фильма пришла ему во сне. Оказывается, во время съемок другого своего фильма, он заболел и ночью его сильно лихорадило. Высокая температура и другие сопутствующие симптомы родили в его мозгу образ робота, выходящего из огня с ножом в руке.
- Главный антагонист второй части — робот, способный изменять форму. Его роль исполнил Роберта Патрика, который перед съемками длительное время наблюдал за животными. Благодаря этому ему удалось создать образ идеального хищника: в его актерской игре можно наблюдать повадки акулы, сокола, орлана и других охотников из мира зверей.
- Над сценарием четвертой части франшизы работал в том числе Джонатан Нолан, брат одного из величайших режиссеров наших дней — Кристофера Нолана.
- Война машин и людей в третьем фильме должна была начаться в 2003 году, о чем гласил первоначальный слоган кино. Однако из-за политической ситуации на мировой арене, в частности начале противостояний в Ираке, войну в фильме перенесли на год вперед.
- Четвертый фильм серии стал самым мрачным за историю франшизы, а шестой — самым провальным с точки зрения сборов в кинотеатрах.
Не пропустите серию фильмов «Терминатор» уже в эту субботу с 17:00 на ICTV2.
Фото: IMDb