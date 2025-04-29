Настоящие эмоции и настоящая кровь: 5 малоизвестных фактов о фильмах серии «Обитель зла»

На этой неделе со вторника по воскресенье на телеканале ICTV2 состоится показ фильмов серии «Обитель зла». Предлагаем узнать несколько интересных и малоизвестных фактов об этом кино.

Милла Йовович сама выполнила почти все трюки

Из первой части франшизы для достижения максимальной правдоподобности актеры самостоятельно выполняли трюки. Ну и конечно это прежде всего касалось исполнительницы главной роли — Миллы Йовович. За все шесть фильмов она лишь несколько раз нуждалась в помощи каскадеров, когда речь шла о моментах, которые могли бы нанести серьезный ущерб ее здоровью или жизни.

Все царапины и ссадины в кино настоящие

Выполнять главную роль в блокбастере, как мы уже поняли, не так просто. И это хорошо известно Милле Йовович. Она много тренировалась, чтобы справляться с трюками, а значит набивала ссадины. И это показалось режиссеру Полу Андерсону хорошим бонусом, ведь таким образом его команда не тратила деньги на грим и макияж таких вещей. Так и получилось, что почти все ранения и царапины в кино настоящие.

Съемочная группа должна была пройти игру Resident Evil перед началом съемок

Чтобы актеры и члены съемочной группы за кадром хорошо ориентировались в сюжете и правильно понимали атмосферу будущего фильма, им всем были отправлены экземпляры игры Resident Evil. Каждый из них должен был не просто сыграть в нее, а полностью завершить прохождение. Некоторые члены команды были не уверены в своих силах, поэтому заменили процесс игры, просмотром видео ее прохождения на YouTube.

«Обитель зла» содержит много отсылок на «Алису в Стране чудес»

Это не первый раз, когда авторы современных фильмов и кино, ссылаются на уже хорошо знакомые зрителю образы из популярной культуры. Так, в «Обители зла» есть несколько намеков на «Алису в Стране чудес». Имя главной героини — Элис (англ. — Alice). Имя антагониста-компьютера — Красная Королева. Опыты с Т-вирусом проводятся на белом кролике, а для того, чтобы попасть в секретную лабораторию компании Umbrella, что называется «муравейник», герои «проходят» через зеркало.

Имя Элис придумал режиссер

Благодаря безупречной игре Миллы Йовович, мы хорошо запомнили, как зовут главную героиню кинофраншизы. Однако в оригинальной игре имя Элис никогда не упоминалось. Также никто не называл протагонистку этим именем и в кино. То, что ее зовут именно так, зритель узнает только, когда начинаются финальные титры фильма.

Смотрите на ICTV2:

вторник — «Обитель зла» 22:40

среда — «Обитель зла: Апокалипсис» 22:40

четверг — «Обитель зла: Вымирание» 22:40

суббота — «Обитель зла: Возмездие» 22:55

воскресенье — «Обитель зла: Финальная битва» 22:00

Фото: IMDb