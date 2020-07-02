ТОП-10 найкращих фільмів місяця. Кіно на ICTV

Десятки тисяч користувачів переглядають сторінки Кіно на ICTV щомісяця, читають про улюблені фільми та дивляться відео. Ми представляємо рейтинг ТОП-10 найпопулярніших фільмів червня серед користувачів сайту ICTV.ua.

10 місце

Примарний патруль

Відкриває топ-рейтинг “Примарний патруль” – екранізація коміксу “R.I.P.D.”, у якій зіграли оскароносний Джефф Бріджес (“Справжня мужність”) та зірковий Райан Рейнольдс (“Дедпул”, “Злочинець”). Фільм розповідає про незвичайну поліцейську службу, яка полює на мерців, які ухиляються від Страшного Суду.

Примарний патруль (2013) – сюжет, актори, відео онлайн

9 місце

Зламана стріла

На 9-му місці опинився класичний бойовик 1996 року від режисера Джона Ву (“Важка мішень”, “Місія нездійсненна-2”) з Джоном Траволтою (“Кримінальне чтиво”, “Дочка генерала”). “Зламана стріла” – категорія надзвичайної події у разі втрати чи викрадення ядерної зброї, на пошуки якої кинуто найкращих американських військових.

Зламана стріла (1996) – сюжет, актори, відео онлайн

8 місце

Водій для копа

У червні відбулася всеукраїнська телевізійна прем’єра авантюрного бойовики з елементами комедії “Водій для копа”. Дейв Батіста (“План втечі”, “Вартові Галактики”) зіграв брутального копа, який через обставини змушений полювати на злочинців, роз’їжджаючи Лос-Анджелесом на таксі.

Водій для копа (2019) – сюжет, актори, відео онлайн

7 місце

Три дні на вбивство

На 7-му місці драматичний бойовик за сценарієм культового Люка Бессона (“П’ятий елемент”, “13-й район”). “Три дні на вбивство” розказує про останнє завданя та відчайдушну помсту людини, якій нічого втрачати – смертельнохворого агента ЦРУ. Головну роль зіграв Кевін Костнер (“Злочинець”, “Джек Райан: Теорія хаосу”).

Три дні на вбивство (2014) – сюжет, актори, відео онлайн

6 місце

Смертельні перегони

Джейсон Стейтем, швидкі машини, смертельнонебезпечні змагання, чистий тестостерон – усе це екшен “Смертельні перегони”. Легендарний бойовик, який став початком серії стрічок, опинився на 6 місці рейтингу. Читайте детальніше про франшизу у нашому спеціального матеріалі – “Усе про серію фільмів Смертельні перегони”.

Смертельні перегони (2008) – сюжет, актори, відео онлайн

5 місце

Автобан

На 5-му місці опинився стильний єврпоейський екшен про перегони на смерть – “Автобан”. Фльм розкаже про зухівалі пограбування та небезпечні погоні – усе заради порятунку коханої людини. У фільмі знімалися Ентоні Гопкінс (“Мовчання ягнят”, “Ганнібал”), Бен Кінгслі (“Обитель проклятих”) та Ніколас Холт (“Шалений Макс: Дорога гніву”).

Автобан (2016) – сюжет, актори, відео онлайн

4 місце

Ганна. Досконала зброя

Ще один атмосферний європейський трилер потрапив до нашого рейтингу – “Ганна. Досконала зброя”. Фільм розповідає про янгельського вида дівчинку, яка насправді є генетично запрограмованим убивцею екстра-класу. Чи здатне досконала зброя вийти з ладу? У бойовику зіграли Кейт Бланшетт (“Володар перснів”, “Хоббіт”) та Ерік Бана (“Халк”, “Падіння Чорного яструба”).

Ганна. Досконала зброя (2011) – сюжет, актори, відео онлайн

3 місце

Орлиний зір

Бронозовий приз рейтингу інтересу користувачів ICTV.ua отримав фантастичний бойовик “Орлиний зір” з Шаєю Лабафом (“Трансформери”) та Мішель Монаган (“Місія нездійсненна”). Екшен розповість боротьбу зі штучним інтелектом та змусить глядачів по-новому поглянути на можливе “повстання машин”.

Орлиний зір (2008) – сюжет, актори, відео онлайн

2 місце

Погоня за ураганом

У червні ICTV показав багато фільмів присвячених екстремальним перегонам, тож не дивно, що один із них посів почесне 2 місце нашого рейтингу. “Погоня за ураганом” від режимера “Форсажу” Роба Коена покаже історію зухвалого пограбування на півмільярда доларів просто посеред стихійного лиха. Головні ролі виконали Тобі Кебелл (“Рок-н-рольник”) та Меггі Грейс (“Викрадена”).

Погоня за ураганом (2018) – сюжет, актори, відео онлайн

1 місце

Злочинець

Кевін Костнер та Райан Рейнольдс представлені у цьогомісячному рейтингу двічі – і разом вони опинилися на першому місці. Фільм “Злочинець” – гостросюжетний трилер про небезпеного кримінальника, який отримав доступ до секретної інформації. Захоплюючий фільм, у якому також зіграли Гері Олдмен (“Дракула”, “Темний лицар”) та Галь Гадот (“Диво-жінка”), заслужено очолює рейтинг найпопулярніших фільмів ICTV.

Злочинець (2016) – сюжет, актори, відео онлайн

Ці та інші фільми, про які можете прочитати в розділі Кіно на ICTV, ви завжди можете переглянути вонлайн-кінотеатрах, ОТТ-платформах та інших легальних ресурсах, а також – в ефірі ICTV!

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