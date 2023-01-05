Премʼєра на телеканалі ICTV2 пройде напередодні Різдва, 6 січня о 23:00. У святковій стрічці відтворили вісім давніх колядок, які були оновлені електронним звучанням. Народні співи виконують відомі українські артисти — JAMALA, DANTES, WELLBOY, Tонка, TERY, ЮЮ, Lely45 та ЩукаРиба.

У проєкті звучать автентичні колядки з усієї України, що передавалися усно із покоління в покоління. Вони були зібрані в спеціальних фольклорних експедиціях. Це перше їхнє виконання у цифровому форматі в сучасній музичній обробці на широкий загал.

«Музичний фільм – це незвичний жанр для нашого ефіру. Але, коли ми побачили «Колядки на Кудрявці», то одразу надихнулися неймовірною різдвяною атмосферою та чудовими українськими піснями. Ми хочемо, щоб у цей святвечір глядачі прониклися святковим настроєм, згадали народні пісні, помилувалися неймовірним українським вбранням та знову відчули гордість за свою культуру та націю»

– коментує маркетинг-директорка ICTV Сабіна Абляєва.

Над створенням фільму працювали команди музичного каналу MEGOGO LIVE, простору міської культури Києва «Кудрявка», саундпродюсер Ярослав Маяк (Тонка) та фольклорний гурт ЩукаРиба.

«MEGOGO LIVE традиційно готує проєкт до новорічних свят. Цього року у команди було багато внутрішніх запитань щодо того, що саме може бути на часі для українців. Ми знайшли ідею і мріяли відійти від класичного «Щедрика», щоб відкрити глядачам нові традиційні пісні. Хочеться підкреслити, що кожен артист разом з нами закохався в цей проєкт і виклався на 1000 відсотків. Впевнена, глядач це відчує», – додає Лірон Добровольська, режисерка каналу MEGOGO LIVE.

Від задуму до реалізації фільму пройшло 2 місяці. Зйомки проходили на Кудрявці під час блекаутів у Києві, з постійними перебоями світла та увімкненими генераторами.













На ICTV2 відбудеться показ нового музичного фільму «Колядки на Кудрявці» / 7 фотографий

Століття тому на Кудрявці святкували українське Різдво. Але протягом десятиліть окупації радянським союзом усі українські традиції зникали з міст. Тому саме простір «Кудрявка» повертає українцям забуті колядки у новому звучанні.

«Наша культура важлива, особливо під час чергової спроби знищення української нації все тими ж загарбниками. І справжня українська культура сьогодні переосмислюється візуально і музично. Пісні, які раніше виконувались під найпростіші музичні інструменти, сьогодні можуть звучати в електронній обробці і поширюватись на мільйони людей через Spotify, YouTube, Apple Music. Культура розвивається тільки тоді, коли постійно переосмислюється в актуальних формах і актуальних сенсах»

– зазначила СЕО Кудрявки Ольга Пилипенко.

Дивіться премʼєру різдвяного музичного фільму «Колядки на Кудрявці» на ICTV2.

Що таке Кудрявка?

Кудрявка — це територія колишнього лікеро-горілчаного заводу. Його спроєктував Володимир Безсмертний, і фасади 1896 року навіть збереглися. Колись це був Казенний винний склад №1, нині — занедбана територія з залишками горілого даху і унікальними чавунними колонами. Ковальська ревіталізує це місце. Кудрявка стане живим простором міської культури Києва.

MEGOGO LIVE — це музично-розважальний канал, створений медіасервісом MEGOGO

наприкінці 2018 року. Головна мета проєкту — підтримка сучасної української музики та популяризація молодих артистів.

Канал цілодобово транслює кліпи українських виконавців та створює власні шоу, гостями яких стають як популярні зірки та блогери, так і нові імена в українському шоубізі.