Как легальные онлайн казино помогают своими налогами

После того как в июле 2020 года в Украине вернули легальный статус азартному бизнесу, деятельность которого была официально запрещена в 2009 году, ожидались немалые поступления в государственный бюджет. Подобный прогнозы были обусловлены тем, что согласно с экспертными оценками, общий объем теневого оборота денег в нелегальных казино, онлайн-казино и букмекерских конторах, превышает несколько триллионов гривен.
Кроме того, государство рассчитывало получить в первый год, после легализации азартного бизнеса, минимум 7.5 миллиарда гривен за счет выдачи лицензий и получения налоговых поступлений.
Материалы подготовлены проектом по интернет казино Prointernet.in.ua в Украине.
Поступление в бюджет в 2021 году
Но случилось не так, как предполагалось. По итогам 2021 года в бюджет Украины от заведений азартного бизнеса поступило всего 1.34 миллиарда гривен. Это деньги, которые поступили от оплаты за получение соответствующих лицензий:
- От наземных казино (4 в Киеве и по 1 во Львове, Харькове и Одессе) – 360 миллионов гривен (26.8% от общих поступлений).
- От игровых автоматов интернет-казино (13 сайтов) – 304 миллионов гривен (22.7%).
- От наземных залов с игровыми автоматами (10 в Киев, 6 во Львове, 5 в Харькове, 4 в Одессе) – 135 миллионов гривен (10.1%).
- От деятельности букмекерских интернет-контор (только от БК «ПариМатч») – 108 миллионов гривен (8.1%).
- от покер-румов, работающих в сети-интернет – 18 миллионов гривен (1.3%).
- От лицензий, предоставляющих право на установку отдельных игральных автоматов – 309 миллионов гривен (23%).
- От лицензий за право на установку отдельных игральных столов – 80 миллионов гривен (5.9%).
- За деятельность организаций, предоставляющих услуги в сфере азартных развлечений – 27 миллионов гривен (2.1%).
Что же касается налоговых поступлений от доходов с проведения лотерей, то по информации КРАИЛ в 2021 году в государственный бюджет Украины поступило почти 40 миллионов гривен.
Официальные цифры относительно налогов на доходы от казино и букмекерских контор вызывают удивление. Ведь неоднократно в СМИ обсуждались декларации ежегодных личных доходов политиков и влиятельных лиц, в которых фигурировали значительные выигрыши в казино и букмекерских конторах.
Декларирование значительных выигрышей значит, что эти лица оплатили немалые средства в бюджет в качестве налога на выигрыш, но они официально в отчете КРАИЛ не отображены.
Такая путаница обусловлена отсутствием в Украине четкого алгоритма учета таких выплат, механизма мониторинга и оценки прибыли азартных заведений. Этот нормативно-правовой пробел должен был быть закрыт Законом Украины № 2713-д, но у депутатов Верховной Рады Украины так и не дошли руки до рассмотрения этого Закона во втором чтении.
Одновременно с этим нужно отметить, что заведения азартного бизнеса внесли в экономику Украины значительный вклад. Так, на зарплаты своих постоянных работников, по контрактам с компаниями, которые обслуживают гемблинг и беттинг, заведениями азартного бизнеса было израсходовано свыше 30 миллиардов гривен. И часть этих средств поступила в бюджет Украины в качестве разнообразных налогов, которые не нашли своего отражение в отчете КРАИЛ за 2021 год.
Ожидание поступлений в 2022 году
По словам директора юридической службы компании Parimatch Украина Михаила Коваля, отсутствие налогов на прибыль заведений азартного бизнеса в 2021 году обусловлена не только пробелами в нормативно-законодательной базе, но и объективными причинами. После получения лицензий организаторы этого вида бизнеса имели немалые расходы на первоочередные организационные мероприятия и закупку соответствующего сертифицированного оборудование, а это, в свою очередь, существенно уменьшило реальные доходы компаний. Поэтому в 2022 году ожидается более существенный вклад заведений азартного бизнеса в бюджет Украины.
Лицензионные онлайн-заведения Украины
По состоянию на сентябрь 2022 года 14 гемблинговых брендов имеют право легально осуществлять свою деятельность на территории страны:
- Cosmolot Casino.
- Slots City.
- Parimatch.
- First Casino.
- Vulkan Casino.
- Favbet.
- Pin Up.
- Slotoking.
- Gold Cup.
- Joker Casino.
- Vbet Casino.
- Champion Casino.
- Pointloto.
- Fan Sport.
Parimatch, Favbet, Pin Up, Vbet, Fan Sport также получили лицензию на беттинговую деятельность и могут принимать ставки на спорт и киберспорт легально.
Стоит отметить, что рынок азартных развлечений в сети-интернет находится на подъеме. С высокой вероятностью появятся новые казино, гемблинговые бренды, платформы для запуска виртуальных барабанов игральных автоматов и заключения пари на спортивные события.