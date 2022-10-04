Как легальные онлайн казино помогают своими налогами

После того как в июле 2020 года в Украине вернули легальный статус азартному бизнесу, деятельность которого была официально запрещена в 2009 году, ожидались немалые поступления в государственный бюджет. Подобный прогнозы были обусловлены тем, что согласно с экспертными оценками, общий объем теневого оборота денег в нелегальных казино, онлайн-казино и букмекерских конторах, превышает несколько триллионов гривен.

Кроме того, государство рассчитывало получить в первый год, после легализации азартного бизнеса, минимум 7.5 миллиарда гривен за счет выдачи лицензий и получения налоговых поступлений.

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Поступление в бюджет в 2021 году

Но случилось не так, как предполагалось. По итогам 2021 года в бюджет Украины от заведений азартного бизнеса поступило всего 1.34 миллиарда гривен. Это деньги, которые поступили от оплаты за получение соответствующих лицензий:

От наземных казино (4 в Киеве и по 1 во Львове, Харькове и Одессе) – 360 миллионов гривен (26.8% от общих поступлений).

От игровых автоматов интернет-казино (13 сайтов) – 304 миллионов гривен (22.7%).

От наземных залов с игровыми автоматами (10 в Киев, 6 во Львове, 5 в Харькове, 4 в Одессе) – 135 миллионов гривен (10.1%).

От деятельности букмекерских интернет-контор (только от БК «ПариМатч») – 108 миллионов гривен (8.1%).

от покер-румов, работающих в сети-интернет – 18 миллионов гривен (1.3%).

От лицензий, предоставляющих право на установку отдельных игральных автоматов – 309 миллионов гривен (23%).

От лицензий за право на установку отдельных игральных столов – 80 миллионов гривен (5.9%).

За деятельность организаций, предоставляющих услуги в сфере азартных развлечений – 27 миллионов гривен (2.1%).

Что же касается налоговых поступлений от доходов с проведения лотерей, то по информации КРАИЛ в 2021 году в государственный бюджет Украины поступило почти 40 миллионов гривен.

Официальные цифры относительно налогов на доходы от казино и букмекерских контор вызывают удивление. Ведь неоднократно в СМИ обсуждались декларации ежегодных личных доходов политиков и влиятельных лиц, в которых фигурировали значительные выигрыши в казино и букмекерских конторах.

Декларирование значительных выигрышей значит, что эти лица оплатили немалые средства в бюджет в качестве налога на выигрыш, но они официально в отчете КРАИЛ не отображены.

Такая путаница обусловлена отсутствием в Украине четкого алгоритма учета таких выплат, механизма мониторинга и оценки прибыли азартных заведений. Этот нормативно-правовой пробел должен был быть закрыт Законом Украины № 2713-д, но у депутатов Верховной Рады Украины так и не дошли руки до рассмотрения этого Закона во втором чтении.

Одновременно с этим нужно отметить, что заведения азартного бизнеса внесли в экономику Украины значительный вклад. Так, на зарплаты своих постоянных работников, по контрактам с компаниями, которые обслуживают гемблинг и беттинг, заведениями азартного бизнеса было израсходовано свыше 30 миллиардов гривен. И часть этих средств поступила в бюджет Украины в качестве разнообразных налогов, которые не нашли своего отражение в отчете КРАИЛ за 2021 год.

Ожидание поступлений в 2022 году

По словам директора юридической службы компании Parimatch Украина Михаила Коваля, отсутствие налогов на прибыль заведений азартного бизнеса в 2021 году обусловлена не только пробелами в нормативно-законодательной базе, но и объективными причинами. После получения лицензий организаторы этого вида бизнеса имели немалые расходы на первоочередные организационные мероприятия и закупку соответствующего сертифицированного оборудование, а это, в свою очередь, существенно уменьшило реальные доходы компаний. Поэтому в 2022 году ожидается более существенный вклад заведений азартного бизнеса в бюджет Украины.

Лицензионные онлайн-заведения Украины

По состоянию на сентябрь 2022 года 14 гемблинговых брендов имеют право легально осуществлять свою деятельность на территории страны:

Cosmolot Casino.

Slots City.

Parimatch.

First Casino.

Vulkan Casino.

Favbet.

Pin Up.

Slotoking.

Gold Cup.

Joker Casino.

Vbet Casino.

Champion Casino.

Pointloto.

Fan Sport.

Parimatch, Favbet, Pin Up, Vbet, Fan Sport также получили лицензию на беттинговую деятельность и могут принимать ставки на спорт и киберспорт легально.

Стоит отметить, что рынок азартных развлечений в сети-интернет находится на подъеме. С высокой вероятностью появятся новые казино, гемблинговые бренды, платформы для запуска виртуальных барабанов игральных автоматов и заключения пари на спортивные события.