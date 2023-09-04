Виняткова ніжність, безпечність і турбота: які доглядальні засоби підходять для малюків

Засоби для гігієни та догляду, які призначені для всіх, можуть порушити гідробаланс ніжної шкіри малюка. Запашники, спирт, які часто містяться в продуктах для дорослих, здатні подразнювати дитячу шкіру або навіть спричинити алергічну реакцію. Засоби для догляду за шкірою немовлят мають бути створені на основі натуральних компонентів. Тож варто особливо ретельно підбирати мило, шампунь, крем тощо. Під час першого ознайомлення з різноманіттям доглядальних засобів для дитини батьки можуть розгубитися. Звісно, вибір великий, та хочеться використовувати найякісніші засоби із безпечними складниками. У цій статті ми звузимо пошуки та розповімо про доглядальні засоби брендів, які завоювали довіру багатьох мам і татусів.

BABE Laboratorios

Понад 30 років найкращі іспанські фахівці створюють дерматокосметику під брендом BABE Laboratorios. Компанія виготовляє продукцію для всієї родини, зокрема й для немовлят: https://eva.ua/ua/brnd-83448/. Основа доглядальних засобів для малюків — це фармацевтичні вимоги до якості продукції, інноваційні рішення та безпечні формули. Дитячі доглядальні засоби для шкіри BABE Laboratorios випускає у трьох серіях:

звичайний щоденний догляд: гель для душу, шампунь, зволожувальний крем чи молочко, гель для інтимної гігієни, крем під підгузок;

догляд за атопічною шкірою: дитяче мило на основі олій із формулою без води та лугів, крем-емолієнт для тіла, крем-бальзам для обличчя;

протисонцеві засоби.

Крім того, можна обрати комплект для щоденної гігієни дитини, за допомогою якого можна забезпечити комфорт малюкові як під час подорожі, так і вдома. Засоби мають дбайливий склад із натуральними рослинними екстрактами, не щипають очі та зміцнюють захисний бар’єр шкіри. Уся продукція має веганський склад, її не випробовують на тваринах.

Weleda

З 1921 року й до сьогодні Weleda є одним із лідерів серед виробників косметики на основі рослинних екстрактів. Органічні компоненти, поєднані в ефективні комплекси, допомагають дбайливо доглядати за шкірою. Виробник представляє широкий спектр продукції для малюків: засоби для купання, сповивання, догляд за шкірою обличчя й тіла, захист від сонця чи холоду, навіть гель для чищення зубів.

Серія дитячих засобів із календулою — must have для першої гігієни малюка, адже ця продукція має гіпоалергенний склад, забезпечує ефект відновлення, запобігає появі запальних ділянок на шкірі. Якщо в дитини гіперчутлива шкіра, схильна до атопії, то варто спробувати лінійку Weleda з екстрактом алтею. Ці засоби швидко усувають подразнення, сприяють регенерації шкіри, відновлюють баланс вологи. Їхня ефективність була підтверджена дерматологічними тестами.

Mustela

Французький бренд має велику популярність, адже в його асортименті — засоби для всієї родини, зокрема й для немовлят. Для створення дбайливого догляду за дитячою шкірою його фахівці використовують органічні компоненти з доведеною ефективністю. Продукція для малюків розподілена на лінійки за типами шкіри малюків: нормальна, суха, чутлива, атопічна. Жодних висипів, подразнень і почервонінь, а лише комфорт — мета Mustela.

Chicco

Відомий італійський бренд уже багато років створює різноманітну продукцію для дітей і батьків — від брязкалець і пляшечок до візочків та автокрісел. Навіть якщо ви чекаєте на первістка й не знаєте, що саме може знадобитися, то варто лише звернутися до асортименту Chicco, адже там є абсолютно все необхідне, навіть готові набори для майбутніх мам. Дитяча доглядальна продукція бренду представлена засобами для щоденного миття тіла й волосся, кремами, сонцезахисною продукцією. В асортименті є зубні пасти, манікюрні ножиці, підгузки, пральні порошки, засоби для миття посуду та багато іншого. Фахівці компанії приділяють багато уваги вивченню потреб сучасних дітей, їхніх особливостей, завжди обирають якість і безпеку, саме тому Chicco відповідає високим стандартам і має довіру батьків у різних куточках світу.

Якщо у вашої дитини чутлива шкіра, схильна до подразнень, рекомендовано перед застосуванням будь-яких доглядальних засобів провести тест. Нанесіть засіб на невелику ділянку шкіри на руці чи нозі дитини. Зачекайте добу, щоб побачити, чи буде реакція. Будьте уважними до своїх малюків, адже їх безпека й комфорт у ваших руках.