Современные функции и технологии смартфонов бренда Apple

Современный и уникальный гаджет от компании Apple популярный во всем мире. Каждая новая серия, представленная брендом, впечатляет своими возможностями, поэтому Айфон удачно конкурирует со смартфонами от других производителей. Чем отличается телефон и какими функциями оснащен — рассмотрим ниже.

Уникальные технологии

Презентацию каждого нового гаджета от Apple ждут миллионы пользователей. Этот смартфон стал настоящим инновационным прорывом в мире мобильных телефонов. Популярность гаджета и большой спрос обеспечивают технологии и функции, которые мы рассмотрим более подробно.

Операционная система

iOS — уникальная разработка компании, платформа, которая объединяет стильный и интуитивно понятный интерфейс и высокий уровень безопасности. Она отличается большим набором функций и регулярными обновлениями, которые совершенствуют ее возможности.

Особенности браузера

Главная отличительная характеристика Safari — возможность просматривать интернет-ресурсы в версии полного размера без регулировки к ширине дисплея. Пользователь теперь может увеличивать любую часть страницы с использованием стандартных жестов. Также браузер поддерживает вкладки, что позволяет просматривать и загружать несколько сайтов.

Game Center

Бренд выпустил это приложение в 2010 году. Оно позволяет играть и бросать вызов другим пользователям. Также в нем хранятся личные достижения и рекорды. Вы можете посмотреть таблицу успехов соперников и друзей.

Защитное стекло

Покрытие Ceramic Shield из керамических нанокристаллов обеспечивает повышенную прочность и устойчивость к механическим повреждениям. Материал прозрачный и смотрится очень стильно. Он также защищает экран от пыли и брызг воды.

Передовая технология Face ID

Когда пользователь поднимает Айфон или касается его дисплея, чтобы вывести из режима сна, или получает входящее сообщение, автоматически активируется камера TrueDepth. Она распознает лицо человека, считывает инфракрасное изображение и разблокирует гаджет. Технология состоит из таких компонентов:

инфракрасный излучатель;

проектор точек;

инфракрасная камера.

Фирменный дисплей

Экран Retina впервые представили в 2010 году. Он поражает высоким уровнем четкости. Дисплей характеризуется широкими углами обзора, хорошей контрастностью и яркой цветопередачей. Поэтому смартфон от Apple отображает качественное, максимально реалистичное и естественное изображение.

Night Shift

Уникальная функция регулирует теплоту цветов, чтобы яркий свет экрана не мешал пользователю и не вызывал дискомфорт. Технология актуальна для тех, кто любит читать электронную книгу в темноте.